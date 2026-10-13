Galletas Gullón, Premio Influceliac en la categoría Gran Consumo por su compromiso con la comunidad celíaca

Galletas Gullón, empresa líder en el sector galletero, ha recibido el Premio Influceliac en la categoría Gran Consumo, un reconocimiento que viene a reafirmar el compromiso de la compañía con las personas con celiaquía a través del desarrollo de una amplia gama de productos sin gluten accesibles, asequibles y con todas las garantías de calidad y seguridad alimentaria, y que también obtuvo el pasado ejercicio.

Para Juan Miguel Martínez Gabaldón, consejero delegado de Galletas Gullón, “este premio reconoce un trabajo que forma parte de nuestra manera de entender la innovación: escuchar a los consumidores, anticiparnos a sus necesidades y ofrecer productos que les permitan disfrutar de una alimentación variada, segura y de calidad. Queremos seguir ampliando las opciones disponibles para las personas con celiaquía y hacer que cada vez tengan más fácil elegir.”

Los Premios Influceliac, organizados por la Asociación de Celíacos Viviendo Sin Gluten, son el principal certamen nacional enfocado en reconocer y premiar a las empresas, marcas, creadores de contenido y profesionales que trabajan activamente por mejorar la calidad de vida de la comunidad celíaca y sensible al gluten.

Como muestra de su solidez en el sector, Galletas Gullón recibirá esta tarde el Premio Alimentos de España a la Industria Alimentaria, el máximo reconocimiento que otorga el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) a las empresas agroalimentarias españolas por su trayectoria y su contribución al fortalecimiento de la industria.

Compromiso con la celiaquía

Tras décadas de experiencia en la categoría sin gluten, la galletera centenaria se ha consolidado como una de las principales compañías en ofrecer productos para las personas celíacas. Su apuesta por la innovación y la mejora continua le ha permitido desarrollar un catálogo cada vez más amplio y adaptado a las diferentes necesidades alimentarias de los consumidores.

De hecho, una de las acciones más recientes de la compañía en este ámbito ha sido el lanzamiento de su tienda online, una plataforma concebida para facilitar el acceso a productos adaptados a intolerancias alimenticias y a toda su gama ZERO Sin Azúcares. Este nuevo canal de venta incluye numerosas referencias aptas para celíacos y responde al objetivo de acercar de forma sencilla y cómoda sus productos a las personas que necesitan seguir una dieta sin gluten.

El compromiso de Gullón con las personas celíacas ya ha sido reconocido en numerosas ocasiones por entidades especializadas del sector. El pasado año, la compañía fue distinguida por la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE) con el premio a la Mejor Marca Certificada con la Marca Registrada Espiga Barrada (ELS), un reconocimiento que avala el cumplimiento de los estándares del Sistema de Licencia Europeo gestionado por la AOECS y FACE.

La Marca Espiga Barrada garantiza a los consumidores que los productos certificados están libres de gluten y cumplen estrictos controles de seguridad alimentaria. Este reconocimiento se suma a otros galardones obtenidos por la compañía, como los premios a Mejor Empresa de Alimentación Sin Gluten recibidos en 2016 y 2021, así como el reconocimiento al producto Sándwich Choco Sin Gluten como Mejor producto incluido en la Lista de Alimentos Sin Gluten de FACE en 2021.

Además, la compañía mantiene una firme apuesta por la formación especializada en materia de celiaquía y seguridad alimentaria. Por ello se forma al personal sobre celiaquía, gluten y buenas prácticas de fabricación, reforzando los protocolos internos y garantizando la máxima seguridad en sus procesos productivos.