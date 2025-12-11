Galletas Gullón ingresa en el TOP 10 del ranking MERCO ESG de alimentación tras escalar 11 posiciones en tan solo un año

Galletas Gullón, la galletera centenaria líder en el sector y principal fabricante de Europa, se ha clasificado en la décima posición del ranking MERCO ESG 2025 del sector alimentación, una clasificación que valora a las empresas en materia de respeto al medio ambiente, sostenibilidad, ética y gobernanza. Estos resultados suponen un incremento de once posiciones respecto a la edición de 2024, en la que Galletas Gullón se clasificó en el puesto número 21.

Este hito reconoce, una vez más, el compromiso continuo de Galletas Gullón con un modelo de negocio sostenible, inclusivo y competitivo. Una mejora constante de la reputación que se debe, en buena medida, al Plan Director de Negocio Responsable y sus avances en sus cinco ámbitos: económico, social, laboral, ambiental, y de ética y responsabilidad. Esta estrategia se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y ha convertido a Galletas Gullón en un referente de la industria alimentaria, no solo por su volumen de negocio, sino por el impacto positivo de sus decisiones empresariales.

Según David Casañ, director corporativo de Galletas Gullón, “este reconocimiento refleja la implicación de todas las personas que formamos Galletas Gullón. Nuestra cultura corporativa, basada en la ética, la mejora continua y el respeto al entorno, es la que nos permite avanzar año tras año en sostenibilidad sin renunciar a la excelencia operativa. El avance es también fruto de nuestra apuesta decidida por la innovación sostenible. En Galletas Gullón trabajamos para que cada decisión, desde el desarrollo de productos hasta nuestras operaciones industriales, contribuya a un futuro más responsable y equilibrado”.

Precisamente, en materia de desarrollo sostenible, Galletas Gullón ha logrado reducir un 16% su huella de carbono en los últimos dos años. Gracias a su compromiso por el talento, Galletas Gullón también forma parte del TOP 10 general como una de las principales empresas para trabajar en la industria alimentaria (MERCO Talento).