Fiona y la bruja Elphaba se suman a la Cabalgaza de Papá Noel este domingo 14 de diciembre

Una de las visitas más esperadas de la Navidad, con permiso de Sus Majestades los Magos de Oriente, ya está en marcha. El próximo domingo 14 de diciembre, a partir de la 18:30 horas, se llevará a cabo una nueva edición de la 'Cabalgaza' de Papá Noel organizada por Leche Gaza en colaboración con el Ayuntamiento de Palencia con un recorrido que dará comienzo en la calle Isaac Peral y finalizará en la Plaza Mayor, “similar al del pasado año y también al tradicional de la Cabalgata de Reyes", ha explicado el concejal de Identidad Cultural, Turismo y Fiestas, Francisco Fernández, al tiempo que ha apuntado que, una vez terminado el desfile, Papá Noel subirá al balcón de la Casa Consistorial para saludar a todos los niños y niñas congregados en la Plaza Mayor.

Seguidamente, el entrañable Santa recibirá en el atrio del Ayuntamiento de Palencia a todos aquellos que quieran trasladarle en primera persona sus deseos de Navidad. Antes la comitiva realizará un recorrido por Cardenal Cisneros, Avenida Valladolid, República Argentina, Plaza Pío XII y Calle Mayor.

El espectáculo se basará en torno a un cuento dividido en tres actos donde el primero nos hablará del mundo del hielo protagonizado, como no podía ser de otra forma por Elsa, la Reina de las Nieves y su fiel amigo Olaf, a quienes acompañarán en esta especial cita la mascota de Leche Gaza ‘Gazi’, una simpática vaca a la que le encanta la Navidad.

El segundo de los actos abordará por su parte los cuentos clásicos protagonizados por ‘Peter Pan’, ‘La Bella y la Bestia’ o ‘Aladín’. Pero no estarán solos, este año además como novedad, vendrán acompañados por la bruja del Mago de Oz, Elphaba y la princesa Fiona, que tampoco quieren perderse su visita a la ciudad a bordo de varias carrozas con millones de luces led. Por último, en el tercer acto llegará Papá Noel, el más esperado y anhelado, junto a su corte formada por duendes, carteros, patinadores, un árbol de navidad gigante, juguetes etc.

En total, seis carrozas, cinco elementos móviles y un nutrido séquito compuesto por cerca de 450 personas entre organización, actores, bailarines y gimnastas, envolverán de magia las calles palentinas.