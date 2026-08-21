La Feria del Libro de Palencia alcanza su 50ª edición

La Feria del Libro de Palencia, que este año se celebrará del 28 de agosto al 6 de septiembre, alcanza su quincuagésima edición, lo que la convierte en uno de los eventos culturales más tradicionales y con mayor arraigo de toda la provincia. Para celebrar un aniversario tan especial, la feria incrementará su programa de actividades, reuniendo 14 variadas propuestas en las que tendrán cabida las convocatorias literario-musicales, los cuentacuentos, los talleres, las charlas, una sesión de micrófono abierto y diversas iniciativas de animación a la lectura y la escritura.

Al margen de esta novedad, la Feria del Libro contará con 23 expositores, cifra idéntica a la del año pasado que permite consolidar el crecimiento experimentado en el transcurso de las últimas ediciones. Cabe destacar, en este sentido, que en 2021 hubo 16 expositores y en 2022 19 expositores.

La Feria se celebrará un año más en el parque del Salón desde el viernes 28 de agosto hasta el domingo 6 de septiembre. Organizada por la Asociación de Libreros y Editores y por el Ayuntamiento de Palencia, es un evento que cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial. El horario de apertura de las casetas será de 11:30 a 14 y de 18 a 21:30 horas, con una ampliación a mediodía hasta las 14:30 horas durante los fines de semana y días festivos. Por la noche, ese horario será también ampliado hasta las 22 horas los viernes, sábados y el 1 de septiembre.

Casetas y expositores

Como antes se ha señalado, la Feria del Libro reunirá un total de 23 expositores. Entre los institucionales acudirán el Ayuntamiento de Palencia, la Fundación Díaz Caneja, la Diputación Provincial, el Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. Junto a estos organismos se dará cita una destacada representación del sector del libro de nuestra provincia, formada como en años precedentes por las librerías Iglesias y Ateneo y por las editoriales Aruz y Menoscuarto.

El resto de expositores, procedentes de distintas regiones del país, serán Libros infantiles y juveniles, Alberto Santos Editor, Palabras de Agua, Gremio de Editores de Castilla y León, MAR Editor-Ediciones irreverentes, Mundo Negro, Asociación de Escritores de Madrid, Aliar Ediciones, Alejandría Ediciones, Nothing Hill, Edelvives, Asociación 100 miradas, Cuentos con valores y T-Raptor Editorial.

A todos ellos se suma, al igual que el año pasado, una caseta que reunirá las obras de numerosos autores palentinos, una presencia que permitirá a la Feria del Libro convertirse en un espacio de referencia para conocer las creaciones de los autores de la provincia. Los promotores de esta caseta han colaborado en la elaboración del programa de actividades complementarias de la feria y han propiciado de esta manera su enriquecimiento.

En su conjunto, esta suma de editoriales, librerías e instituciones permitirá a los aficionados a la lectura acceder a una variada oferta en la que tendrán cabida las temáticas más diversas, desde el libro infantil a la literatura en todos sus géneros, pasando por publicaciones de ámbito local y regional, cómic, libro religioso, guías divulgativas o mapas, entre otras.

Actividades complementarias

Como se ha indicado, la próxima edición de la Feria del Libro contará con numerosas actividades complementarias. Estas propuestas darán comienzo el viernes 28 con una actividad de micrófono abierto a cargo del Grupo Esprosados. Un día más tarde tendrá lugar el cuentacuentos titulado “Los cuentos de la abu”, de Pilar Amor, y la actividad denominada “Camina conmigo en el infierno”, de Pablo Martín y Begoña Cadiñanos. El domingo 30 será Demelsa Hernández quien presente al público su espectáculo de cuentos y música titulado “¡Érase una vez… bailando cuentos!”. Ese mismo día, Candela García y Violeta Ollauri presentarán el cuento “Familia de corazón”.

El 31 de agosto regresará a la feria Garrapete con el espectáculo “Cuentos fritos de la Luna en escabeche”, en el que el relato se aproxima a las disciplinas circenses. Un día más tarde, llegará el turno de Erica González, quien ofrecerá la actuación de narración oral “Cuentos a la fresca”, en la que recogerá historias de ayer y de hoy.

El 2 de septiembre ha sido programada la presentación del cuento “Las manos de mamá”, de la artesana Asun Fernández, con ilustraciones de Paula Sastre; ese mismo

día la carpa de la feria acogerá la actividad “Un viaje por el mundo del agua”, destinado a niños de entre 3 y 7 años. Al día siguiente, Mercedes Adán y Belén Duque charlarán con el público sobre las motivaciones de los autores a la hora de escribir sus obras. El viernes 4, por su parte, tendrá lugar un taller para personalizar marcapáginas, impartido por el Club de Lectura Las dragonas de Pallantia. Ese mismo día, la Asociación de Autores Palentinos ha organizado el concurso “Palenquiz”, con preguntas relacionadas con los libros y la literatura.

El último fin de semana comenzará con el taller de animación a la lectura “La huerta palentina”, para niños de 3 a 6 años, que tendrá lugar el sábado 5. Finalmente, en la jornada final se desarrollará la propuesta “Cien globos literarios surcando Palencia”, una novedosa iniciativa que consistirá en el lanzamiento de cien globos con textos literarios recogidos desde el comienzo de la feria que llenarán los cielos de la ciudad.

Firmas de autores, descuentos y sorteos

Como ya es habitual, otro de los alicientes de la feria será el contacto entre autores y lectores. De esta forma, la feria se convierte en espacio para que los escritores puedan dar a conocer sus últimas publicaciones y para que sus obras puedan llegar a las miles de personas que cada año recorren las distintas casetas establecidas en el parque del Salón.

Además, como en años anteriores, todos los libros ofertados en la feria contarán con un descuento especial del 10%. A este aliciente hay que sumar el sorteo de varios lotes de libros entre los lectores que realicen alguna compra, una iniciativa que se lleva realizando durante los últimos años y cuyos ganadores se conocerá tras el sorteo que tendrá lugar el último día de la Feria.