Ecologistas en Acción Palencia solicita a la Junta de Castilla y León el envío de datos veraces sobre las poblaciones de lobo

En un comunicado remitido a los medios de comunicación, Ecologistas en Acción afirma que "según se ha publicado, la Unión Europea, a través de la Presidenta de la Comisión, parece haber solicitado datos sobre las poblaciones de lobo para poder analizar la situación. Ante esta petición, el Consejero el Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Sr. Quiñones, ha salido rápidamente a la palestra felicitándose y diciendo que aportarán todo lo que haga falta. Echamos de menos esa rapidez en otros asuntos. Hay que recordar que la Junta de Castilla y León ha realizado un censo decenal de lobos en 2022, más intenso y con mayor esfuerzo que los anuales. Por las escasas informaciones que han trascendido, los resultados no parecen haber sido los esperados por los responsables de Medio Ambiente y por ello reeditan esfuerzos y trabajos en 2023.".

El comunicado continúa afirmando que "esto lo ha obviado el Sr. Quiñones en su comparecencia siendo probable que se apresure porque sabe que los censos no arrojarán datos favorables, buscando por tanto una modificación rápida de la normativa antes de la publicación de esos datos de censo, estrategia que sería vergonzosa y más en el caso de un juez de profesión. Otra opción podría ser el maquillaje o el cocinado de los datos de censo para que no salgan tan desfavorables y/o incluso favorables, algo que no se debe descartar en los tiempos que corren y a la vista de quienes ocupan los cargos de responsabilidad en la Consejería".

"El censo de 2022 ha debido dejar nerviosos a muchos pro-caza del lobo en la Junta de Castilla y León, hasta el punto de que este verano de 2023 se ha gastado un dinero añadido en un trabajo con grabadoras de aullidos en determinadas provincias, que tampoco parecen estar dando el resultado esperado, además de los fallos impropios de un sistema de este tipo que revelan precipitación y poca fiabilidad. El sentimiento generalizado entre el personal que ejecuta las tareas es que hay menos lobos que en el anterior censo decenal y que las manadas, independientemente de su número, en ningún caso se componen de muchos efectivos, siendo elevados los datos de lobos solitarios o en pareja, muy escasos los datos con tres o cuatro lobos y casi inexistentes los datos con más lobos.

La consultora externa que ha realizado los trabajos tampoco ha aportado datos sobre el censo de 2022 y se manifiesta a la espera de los datos de 2023 para completar el trabajo, eludiendo aportar número de manadas y/o número de individuos totales o por manada, en un claro síntoma de que algo no va como los políticos quieren. Es de esperar que el fundamento de los datos que se van a aportar a la UE serán los supuestos daños al ganado que, sospechosamente se incrementan con menos lobos. Además, estos daños se concentran en pocas explotaciones, lo que puede reflejar un deficiente manejo de muchas de ellas que nadie se atreve a atajar, y menos en esta época de locura electoralista. Esas pocas explotaciones sufren daños y sus vecinos no. Las pocas que pueden tener daños ciertos están en zonas de elevadísimo furtivismo y aprovechamientos abusivos que esquilman año a año ciervos y otros ungulados, dejando al lobo sin posibilidad de alimento.

Sin olvidar además que muchas de las valoraciones que presentan dudas, porque la muerte no la haya podido provocar el lobo aunque sí haya comido después la carroña, se informan como favorables para no “perjudicar” al ganadero. Ante esta falta de rigor, poca objetividad y pasión por el disparo, Ecologistas en Acción estará vigilante y solicitará a la Unión Europea una valoración imparcial de lo sucedido, valoración que no puede aportar el Sr. Quiñones, siempre más preocupado del rédito electoral que de la conservación de las especies, siendo evidente que los lobos no votan".