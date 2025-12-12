La Diputación de Palencia organiza una gala mágica para la tarde de Reyes

Reconocidos magos de distintos países ofrecerán seis espectáculos únicos de magia, ilusionismo y humor en la ‘Gala Internacional de la Magia. Los mejores magos del mundo’. Así lo han anunciado esta mañana la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, y el mago y director artístico del evento, Juan Mayoral, durante una rueda de

prensa. La gala, considerada un referente en Palencia, regresa a la capital de la mano de la Diputación tras dos años de parón. En esta nueva edición contará con un destacado elenco de artistas nacionales e internacionales y se celebrará el 6 de enero, a las 19:00 horas, en el Teatro Ortega. Las entradas tendrán un precio de 28 euros.

El programa de este año incluye además a una “maestra de ceremonias” muy especial: la china Violeta Zheng, una figura de referencia para las mujeres en el mundo del ilusionismo, reconocida por la poesía que imprime a su magia. La gala contará con los siguientes artistas:

· Violeta Zheng (China). Todo un referente para las mujeres en el mundo del ilusionismo, con su magia poética por bandera, la china Violeta Zheng conducirá la Gala Internacional. Emoción y sentido del humor para hilar las actuaciones de los mejores magos del mundo.

· Raymond Crowe (Australia). Las intervenciones del australiano Raymond Crowe se convierten en experiencias inolvidables que conectan emocionalmente con su público a través de un estilo de esencia visual que incluye humor, magia, ventriloquía y pantomima. Su filosofía, que ha exhibido en todas sus apariciones en America´s Got Talent, la ha expuesto él mismo así: “El público olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo se sintieron tras presenciar este espectáculo”

· Christiansen Morten (Dinamarca). Trabajando en una tienda de magia y curtiéndose en el escenario de los mejores clubes de comedia de su país, el danés Christiansen Morten ha depurado un estilo de magia cómica único que, pese a su juventud, le ha deparado los más importantes premios internacionales del género con vis humorística. Un talento innato para la combinación de magia y comedia en constante evolución.

· Imanol D´Albéniz & Giorgia Adel (España y Australia). El español Imanol D´Albéniz, además de mago, es un showman y un artista especializado en magia escénica y grandes ilusiones; la australiana Georgia Adelt es bailarina de danza contemporánea y acróbata aérea; juntos, a través de una original fusión de sus respectivas pericias, ofrecen una experiencia visualmente espectacular y conmovedora, elevando el entretenimiento a otra categoría: juventud y frescura sosteniendo una magia de altos vuelos.

· Klek Entòs (Francia). Más de ochenta millones de visitas en redes y la presencia en una treintena de programas televisivos en apenas tres años, avalan el protagonismo mediático y digital del francés Klek Entós, un ser misterioso sacado de una película de Tim Burton que construye un universo poético e inquietante en donde a través de la magia invita a los espectadores a tomar conciencia de sus propios miedos y a afrontarlos, para convertirlos en su propia fuerza.

· Charlie Mag (España). Campeón de España y de Europa de Danza Deportiva, así como campeón de Europa de Magia en la categoría de manipulación, el español Charlie Mag ha formado parte de la prestigiosa producción “The Illusionists 2.0” del Cirque du Soleil. Con su arte multidisciplinar, que entrevera magia y danza, ha establecido un nuevo estándar para el arte escénico fusionando elegancia, técnica y emoción en cada actuación.