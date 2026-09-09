La Diputación mejora el entorno de la iglesia de Villerías con una inversión total de 18.000 euros

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha visitado hoy Villerías para conocer junto al alcalde de la localidad, Mariano Paramio, las actuaciones realizadas con la colaboración de la institución provincial, acompañada por el vicepresidente segundo y diputado de Acción Territorial, Urbano Alonso, y el diputado de zona, Luis Calderón.

Una de las actuaciones visitadas ha sido la adecuación del entorno de la iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza, una intervención que ha permitido transformar la plaza situada junto al templo y dotarla de mejores condiciones para el uso y disfrute de los vecinos.

La actuación, ya ejecutada, contó con un presupuesto de 18.000 euros, de los que 12.250 euros fueron aportados por la Diputación de Palencia. Antes de la intervención, este espacio se encontraba sin pavimentar y presentaba árboles de pequeña entidad y abundante maleza. Los trabajos han permitido mejorar sustancialmente la imagen y funcionalidad de uno de los espacios centrales del casco urbano de Villerías.

Durante la visita, Ángeles Armisén ha destacado que «la cooperación con los ayuntamientos es una de las principales herramientas de la Diputación para que los vecinos de todos los municipios, con independencia de su tamaño, puedan disfrutar de espacios públicos adecuados y de mejores servicios».

La presidenta ha puesto además en valor el trabajo conjunto con el Ayuntamiento de Villerías para dar respuesta a las necesidades concretas de la localidad y aprovechar los recursos provinciales allí donde son más necesarios, dentro de la apuesta de la institución por mantener la actividad y mejorar las condiciones de vida en el medio rural.

La colaboración provincial se ha extendido a otros equipamientos municipales. Así, la Diputación contribuyó con 8.120,39 euros a la adecuación de cuatro estancias de los edificios municipales destinados a centro sociocultural y sede de asociaciones, que se encontraban en mal estado. Los trabajos incluyeron el saneamiento de suelos, carpintería interior, pintura, tomas eléctricas e iluminación, permitiendo poner estos espacios a disposición de diferentes asociaciones de vecinos.

Asimismo, la institución provincial ha concedido una ayuda directa de 11.000 euros para la reparación de la cubierta del centro cultural, cuyo presupuesto asciende a 22.000 euros. La actuación contempla el retejo de la cubierta de las antiguas casas de los maestros, que forman parte de este equipamiento municipal.

Por otra parte, entre las próximas actuaciones se encuentra la pavimentación de la prolongación del Pozo Bueno, con un presupuesto de 22.875 euros y una aportación provincial de 17.157 euros. El proyecto contempla la colocación de adoquines prefabricados de hormigón en 211 metros cuadrados y la reposición de otros 20 metros cuadrados de pavimento.

A estas actuaciones se suma la renovación del alumbrado público, ejecutada en la localidad dentro de las actuaciones de mejora de los servicios municipales.

En conjunto, la Diputación de Palencia ha destinado desde 2015 un total de 375.600 euros en ayudas a Villerías a través de las diferentes líneas de cooperación con los municipios, reforzando así su compromiso con la mejora de las infraestructuras y servicios de la provincia y con una acción territorial que busca que los pequeños municipios dispongan de los recursos necesarios para seguir avanzando.