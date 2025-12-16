La Cueva de los Franceses renueva su iluminación y sistemas ambientales en un proyecto pionero de turismo sostenible

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, acompañada del diputado de Turismo, Francisco Pérez, la gerente del Geoparque de Las Loras, Karmah Salman, el diputado de zona, Urbano Alonso, y el vicepresidente de la Diputación de Burgos, Jorge Castro, junto representantes de dieciséis municipios de Palencia y Burgos, cinco de Palencia y once de Burgos han visitado el resultado final de las obras la Cueva de los Franceses, recurso turístico dependiente de la Diputación palentina, ubicado en la localidad de Revilla de Pomar. Esta formación kárstica se encuentra enmarcada en el espacio del Geoparque Mundial Unesco Las Loras, y que gracias a esta actuación se convertirá en un espacio más sostenible, más moderno y más atractivo para el visitante que quiera descubrir este recurso turístico referente en el norte de la provincia.

La Diputación de Palencia en su compromiso de dar el impulso inicial para que la Montaña Palentina sea un destino turístico sostenible, ha ejecutado, en el marco del componente 14, inversión 1 y submedida 2 del “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU”, el Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos Montaña Palentina concedido, mediante una subvención directa de 4,3 millones de euros, por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León a la Diputación de Palencia. Esta actuación se integra en el desarrollo de la Medida estratégica 26 «Estrategia de sostenibilidad turística» del Plan de Acción de la Agenda Rural de Palencia (ARP) frente al Reto Demográfico de la Diputación de Palencia.

En la ejecución de este Plan, la Diputación de Palencia ha proyectado diversas actuaciones en la Cueva de los Franceses, uno de los principales recursos turísticos naturales del norte de la provincia, con el fin de “impulsar la transformación del modelo turístico actual del territorio hacia la sostenibilidad” con acciones que incidan directamente en el ecosistema, mejorando su competitividad, y teniendo en cuenta los intereses de los diferentes actores locales.

Para ello, se ha trabajado desde diferentes Servicios de la Diputación en diferentes proyectos y en colaboración con entidades, públicas y privadas, dentro del PSTD Montaña Palentina, como el Servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Palencia, la Fundación Patrimonio Natural, Argeol, IGME, ACTE, etc., para plantear soluciones, que se abordarán en los próximos meses.

OBRAS EJECUTADAS. Restauración del hábitat de la Cueva de los Franceses. La Cueva de los Franceses ha culminado una primera fase de restauración de su hábitat subterráneo, una actuación preparatoria imprescindible para la posterior adecuación del sistema de iluminación. Los trabajos han sido ejecutados por la empresa especializada Pleno Orbe, S.L., con un presupuesto de 39.942,10 euros y una duración de dos meses.

Pleno Orbe, con más de 25 años de experiencia vinculada al turismo subterráneo, ha centrado en los últimos años su actividad en la restauración, limpieza e instalación de sistemas de iluminación y comunicaciones en cuevas turísticas de numerosos países. Esta intervención en la Cueva de los Franceses se encuentra entre las primeras que la empresa desarrolla en España. Su trabajo se realiza en colaboración con Cave Lighting, referente mundial en iluminación subterránea con presencia en más de veinte países como Estados Unidos, Italia, Francia, Austria, Eslovaquia, Myanmar o Georgia, entre otros.

Actuaciones realizadas. Esta primera intervención ha consistido en;

· Retirada y reciclaje de elementos antiguos, ajenos e innecesarios presentes en la cavidad, procedentes de instalaciones obsoletas.

· Recuperación medioambiental integral, mediante la limpieza y eliminación de microorganismos, algas y mohos presentes en las formaciones de todas las galerías visitables.

· Revisión y corrección de riesgos geomecánicos, con el fin de garantizar la seguridad de las visitas.

Una técnica pionera en la eliminación de lampenflora. Para el tratamiento de lampenflora se ha empleado una técnica innovadora, utilizada por primera vez en este tipo de intervenciones. El procedimiento se basa en la aplicación controlada de bajas concentraciones de cloruro de sodio, repetidas en varias sesiones para asegurar la eliminación completa de la vegetación inducida por la luz, evitar la aparición de hongos y, al mismo tiempo, respetar el entorno natural de la cueva y sus formaciones.

El proceso y sus resultados se presentarán en los próximos Congreso Nacional e Internacional de Cuevas Turísticas, donde se expondrá esta metodología como un avance relevante en la conservación del patrimonio subterráneo.

Actuación y mejora de la iluminación y sensoronización. Tras la intervención inicial de restauración ambiental, la empresa especializada Pleno Orbe S.L. ha completado la adecuación y reforma integral del sistema de iluminación de la Cueva de los Franceses, un proyecto ejecutado durante cuatro meses y con un presupuesto final de 481.729,49 euros. Se trata de una de las actuaciones tecnológicas más avanzadas llevadas a cabo en cuevas turísticas en España.

Una instalación eléctrica completamente renovada. El proyecto ha supuesto la modificación completa de la instalación eléctrica, sustituyendo los 20 cuadros eléctricos existentes por solo 3, especialmente diseñados para soportar las condiciones de humedad y temperatura propias del entorno subterráneo. Asimismo, se han reemplazado todas las luminarias antiguas por 417 proyectores de última generación fabricados por la empresa alemana Cave Lighting, el único productor mundial de equipamiento lumínico específico para cuevas, incluyendo proyectores, controladores y sistemas de gestión adaptados a ambientes extremos.

Iluminación inteligente al servicio de la interpretación geológica. El recorrido turístico se ha dividido en 10 zonas independientes, permitiendo que los guías gestionen la luz mediante terminales móviles. Esta tecnología posibilita:

· Destacar las formaciones geológicas más singulares.

· Optimizar los tiempos de exposición lumínica y reducir el impacto ambiental.

· Regular potencias, sombras y temperaturas de color para realzar volúmenes, texturas y tridimensionalidad de espeleotemas y formaciones.

El resultado es una experiencia única que sitúa a la Cueva de los Franceses como una de las cuevas turísticas más relevantes del mundo, capaz de atraer un mayor número de visitantes a la comarca y consolidarse como referente del Geoparque de Las Loras.

Sensorización ambiental para el estudio del paleoclima. Como actuación complementaria, se ha programado la instalación de equipos de sensorización ambiental que permitirán monitorizar permanentemente los principales parámetros climáticos y meteorológicos de la cavidad. La Diputación de Palencia está ultimando un convenio con la Universidad de Burgos, cuyo departamento especializado se encargará de recoger, procesar y analizar los datos generados. Con ello, la Cueva de los Franceses avanzará en su objetivo de convertirse en un referente internacional en el estudio del paleoclima.

Actuaciones paralelas y horizonte 2026. La Diputación de Palencia continúa desarrollando diversas mejoras en el edificio principal del conjunto turístico, con el propósito de contar con todos los recursos operativos de cara a 2026, coincidiendo con el eclipse previsto en agosto.

Creación de la Web de la Cueva de los Franceses. Estas actuaciones se han complementado con la creación de la web de la Cueva de los Franceses. (https://cuevadelosfranceses.es/) que permite a los usuarios, turistas y visitantes acceder a información sobre la cueva, planificar su viaje, realizar reservas online y compartir sus experiencias y recomendaciones con otros viajeros. Dotada de contenidos multimedia y recursos digitales actualizados que permitirán la promoción y comercialización de este recurso turístico gestionado por el Servicio de Turismo de la Institución Provincial, adaptándose a los hábitos y necesidades del turista.