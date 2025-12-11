Cruz Roja Palencia pone en marcha la campaña “Ante la soledad no deseada… Estoy Contigo”

La presidenta de Cruz Roja en Palencia, Ana Mª Pérez del Río, acompañada por la alcaldesa de la ciudad, Miriam Andrés y la concejala del área de Bienestar Social, Participación Ciudadana y Barrios, Charo García Carnés, ha dado en el atrio de la Casa Consistorial el pistoletazo de salida a la tercera edición de la campaña “Ante la soledad no deseada… ESTOY CONTIGO”, una iniciativa que busca llevar mensajes de esperanza y compañía a personas que viven situaciones de aislamiento social durante estas fechas.

Durante la Navidad, muchas personas disfrutan de reencuentros familiares y momentos de celebración. Sin embargo, para otras, estas fechas evidencian aún más la soledad no deseada, una realidad que puede surgir por múltiples circunstancias: pérdida de empleo, maternidad joven, problemas de movilidad, jubilación, duelo, divorcio, emigración, dificultades con la vivienda, hospitalización, ingreso en residencias o centros de acogida, o situaciones de pobreza.

Este sentimiento, cuando se prolonga, puede derivar en aislamiento social y cronificarse, dificultando su reversión. Desde Cruz Roja se observa un cambio positivo: “cada vez cuesta menos decir que te sientes solo o sola, aunque no se lo dices a cualquiera”, señalan desde la organización.

Tres años de compromiso

En la edición anterior, más de 2.000 cartas llegaron a Cruz Roja en Palencia gracias a la solidaridad de la ciudadanía, que se volcaron en enviar mensajes de ánimo y compañía. Este año, la campaña se retoma con el objetivo de superar esa cifra y llegar a más personas, reforzando el mensaje de que nadie está solo.

¿Cómo participar?

Las cartas podrán depositarse hasta el 24 de diciembre en los buzones habilitados en:

· Asambleas de Cruz Roja en Aguilar de Campoo, Barruelo de Santullán, Guardo, Venta de Baños y Palencia.

· Ayuntamiento de Palencia, Carrión de los Condes, Saldaña y Villamuriel de Cerrato.

· Museo del Cuento (Paredes de Nava), Centro Comercial Las Huertas, Hospital Materno Infantil Río Carrión y en la Universidad Popular de Palencia.

El voluntariado, nuestros “duendes de Navidad”, será el encargado de entregar estos mensajes por toda la provincia, llevando esperanza y compañía a quienes más lo necesitan. Se recomienda que las cartas no incluyan datos personales.

“Nadie debería sentirse solo en estas fechas, cada carta, cada palabra y cada gesto cuenta. Con tu colaboración, podemos transformar la soledad en compañía y la distancia en cercanía. Súmate a esta cadena de esperanza y ayuda a que estas fiestas sean más cálidas para quienes más lo necesitan. ¡Entre todos y todas, podemos hacer que Palencia abrace con fuerza a quienes esperan un mensaje de ánimo!” Concluye la presidenta provincial de Cruz Roja en Palencia, Ana Mª Pérez del Rio.