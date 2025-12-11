Solidaridad

Cruz Roja Palencia pone en marcha la campaña “Ante la soledad no deseada… Estoy Contigo”

Cruz Roja en Palencia presenta la tercera edición de su campaña para acompañar a quienes se sienten solos en estas fechas.

La presidenta de Cruz Roja en Palencia, Ana Mª Pérez del Río, acompañada por la alcaldesa de la ciudad, Miriam Andrés y la concejala del área de Bienestar Social, Participación Ciudadana y Barrios, Charo García Carnés, ha dado en el atrio de la Casa Consistorial el pistoletazo de salida a la tercera edición de la campaña “Ante la soledad no deseada… ESTOY CONTIGO”, una iniciativa que busca llevar mensajes de esperanza y compañía a personas que viven situaciones de aislamiento social durante estas fechas.

Durante la Navidad, muchas personas disfrutan de reencuentros familiares y momentos de celebración. Sin embargo, para otras, estas fechas evidencian aún más la soledad no deseada, una realidad que puede surgir por múltiples circunstancias: pérdida de empleo, maternidad joven, problemas de movilidad, jubilación, duelo, divorcio, emigración, dificultades con la vivienda, hospitalización, ingreso en residencias o centros de acogida, o situaciones de pobreza.

Este sentimiento, cuando se prolonga, puede derivar en aislamiento social y cronificarse, dificultando su reversión. Desde Cruz Roja se observa un cambio positivo: “cada vez cuesta menos decir que te sientes solo o sola, aunque no se lo dices a cualquiera”, señalan desde la organización.

Tres años de compromiso

En la edición anterior, más de 2.000 cartas llegaron a Cruz Roja en Palencia gracias a la solidaridad de la ciudadanía, que se volcaron en enviar mensajes de ánimo y compañía. Este año, la campaña se retoma con el objetivo de superar esa cifra y llegar a más personas, reforzando el mensaje de que nadie está solo.

¿Cómo participar?

Las cartas podrán depositarse hasta el 24 de diciembre en los buzones habilitados en:

· Asambleas de Cruz Roja en Aguilar de Campoo, Barruelo de Santullán, Guardo, Venta de Baños y Palencia.

· Ayuntamiento de Palencia, Carrión de los Condes, Saldaña y Villamuriel de Cerrato.

· Museo del Cuento (Paredes de Nava), Centro Comercial Las Huertas, Hospital Materno Infantil Río Carrión y en la Universidad Popular de Palencia.

El voluntariado, nuestros “duendes de Navidad”, será el encargado de entregar estos mensajes por toda la provincia, llevando esperanza y compañía a quienes más lo necesitan. Se recomienda que las cartas no incluyan datos personales.

“Nadie debería sentirse solo en estas fechas, cada carta, cada palabra y cada gesto cuenta. Con tu colaboración, podemos transformar la soledad en compañía y la distancia en cercanía. Súmate a esta cadena de esperanza y ayuda a que estas fiestas sean más cálidas para quienes más lo necesitan. ¡Entre todos y todas, podemos hacer que Palencia abrace con fuerza a quienes esperan un mensaje de ánimo!” Concluye la presidenta provincial de Cruz Roja en Palencia, Ana Mª Pérez del Rio.

