El Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato refuerza su apuesta por el emprendimiento y la implantación de empresas en el municipio

El Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato ha puesto en marcha una nueva convocatoria de ayudas económicas destinadas a la implantación de pequeñas en el municipio, reafirmando así su firme compromiso con la dinamización de la economía local y la creación de empleo. Este programa municipal de ayudas tiene como objetivo facilitar la llegada de nuevas empresas a Villamuriel de Cerrato y apoyar a los nuevos emprendedores que apuestan por desarrollar su actividad en la localidad. Se trata de una iniciativa que ha cosechado un gran éxito en convocatorias anteriores, contribuyendo de manera decisiva a la apertura de nuevos establecimientos, la modernización de locales y el fortalecimiento del tejido empresarial del municipio. La convocatoria cuenta con una dotación económica total de 50.000 euros y contempla ayudas de hasta 10.000 euros por negocio, pudiendo alcanzar hasta el 70 % de la inversión realizada. Estas subvenciones están destinadas a sufragar inversiones vinculadas a la puesta en marcha de la actividad, como maquinaria, mobiliario, equipos informáticos, vehículos industriales o la adecuación y reforma de locales.

El equipo de gobierno municipal subraya que Villamuriel de Cerrato es un municipio abierto a la inversión, con servicios, infraestructuras y una ubicación estratégica que lo convierten en un enclave idóneo para emprender. En este sentido, el alcalde de Villamuriel de Cerrato, Roberto Martín, ha destacado que “estas ayudas son una herramienta clave para seguir dinamizando nuestra economía local y facilitar que nuevas empresas se instalen en nuestro municipio”. Asimismo, ha señalado que “las convocatorias anteriores han sido un gran éxito, demostrando que Villamuriel es un lugar atractivo para emprender y desarrollar proyectos empresariales con futuro”. El alcalde ha añadido que “desde el Ayuntamiento seguiremos apoyando a los emprendedores, eliminando trabas y acompañándolos en sus primeros pasos, porque cada nueva empresa que se implanta en Villamuriel genera actividad, servicios empleo y oportunidades para nuestros vecinos”. Las bases completas de la convocatoria y la información para la presentación de solicitudes están disponibles en la sede electrónica, web municpal y en el Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.