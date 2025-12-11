Andrés recoge en Bruselas el galardón que ratifica a Palencia como 'Ciudad Europea del Deporte 2026'

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, ha acudido este jueves a Bruselas, al Parlamento Europeo, a recoger el galardón que ratifica a Palencia como 'Ciudad Europea del Deporte 2026'. La edil ha estado acompañada por el concejal de Actividad Físico-Deportiva y Salud, Orlando Castro y el director técnico del Patronato Municipal de Deportes, Rafael Aceves.

Durante el acto de entrega por parte del presidente y fundador de ACES Europe (Asociación de Capitales y Ciudades Europeas del Deporte), Gian Francesco Lupattelli, la regidora ha apuntado que hoy Palencia se presenta ante Europa con “orgullo, humildad y una profunda gratitud. Palencia es —y quiere seguir siendo— una ciudad que cuida, que acompaña, cercana, amable, amigable, acogedora, participativa, verde… En definitiva, una ciudad maja, como nos gusta decir a los palentinos”.

Un reconocimiento, que a juicio de la edil no es solo un título, sino “la confirmación de una ilusión colectiva: que la actividad físico-deportiva siga siendo el corazón y el motor de nuestra ciudad. Porque el deporte no es únicamente práctica, es aprendizaje; no es solo movimiento, es transformación social; no es una meta, es un camino compartido”. Es por ello, que ha subrayado que este jueves “afirmamos con fuerza” que Palencia, Ciudad Europea del Deporte, “no es un punto de llegada: es un punto de partida. Es la salida hacia un porvenir mejor, hacia un legado que perdure en el tiempo. Un legado construido desde el compromiso de una ciudad que piensa en su gente, que la escucha, que la acompaña y que cada día la cuida un poco más”.

Asimismo, Miriam Andrés ha reconocido en su discurso que este reconocimiento supone también una “llamada a la acción”. En este sentido, ha invitado a todos los palentinos a “trabajar juntos, a colaborar, a llegar al máximo número de personas, a revitalizar nuestra ciudad a través del deporte, a multiplicar el impacto de cada iniciativa que ponemos en marcha. Porque solo así, desde la unión, el esfuerzo y la corresponsabilidad, podremos responder a lo que Palencia nos pide”. “La distinción que hoy recibimos refuerza lo que nuestro principal club deportivo denomina tan acertadamente el Sentimiento Palentino: Un sentimiento de unidad, de identidad, de pertenencia. Un sentimiento construido sobre ideas, creencias y valores compartidos que nos hacen mejores como comunidad. Ser Ciudad Europea del Deporte nos impulsa a cambiar estructuras de pensamiento, a focalizar nuestra atención, a definir prioridades, a establecer objetivos claros y a diseñar nuevas estrategias en materia deportiva municipal. Nos invita a seguir evolucionando, a atrevernos a imaginar, a construir futuro. Porque, como ocurre en cualquier sistema deportivo, todo está interrelacionado. Todo afecta a todo. Somos codependientes. TODOS formamos parte del TODO. El éxito de uno es el éxito de todos. Y el fracaso de uno es también el fracaso de todos. Por eso hoy no celebramos un premio institucional: celebramos una victoria colectiva. Enhorabuena, Palencia. Y enhorabuena a todas las distinciones presentes hoy. Sois un ejemplo de esfuerzo, de valores, de superación. Gracias por hacer, por pensar, por sentir. Gracias por ser y por estar. Gracias por inspirarnos. Europa nos mira hoy con orgullo. Y Palencia responde con un compromiso firme: seguir cuidando, creciendo y avanzando juntos”, ha finalizado.

Por su parte, Castro ha puntualizado que esta distinción supone "un impulso al trabajo que viene desarrollándose durante años en la ciudad para preservar y revitalizar el deporte, maximizar el impacto de nuestras iniciativas y llegar a más personas" al tiempo que ha destacado nuestras bondades: amplias zonas verdes y espacios naturales, eventos deportivos de referencia, compromiso con el deporte inclusivo y adaptado e instalaciones singulares. "Los beneficios de este galardón para la ciudad no sólo serán deportivos, sino también sociales, turísticos y económicos, por lo que seguiremos trabajando para construir un legado que refuerce el papel del deporte como motor de desarrollo y cohesión social en Palencia. El deporte forma parte del día a día de los y las palentinas. El gran número de clubs que desarrollan su actividad en la ciudad en diferentes modalidades deportivas es prueba de ello”.