AMProBand defiende que gestionar bien la Banda Municipal de Palencia es una obligación institucional

Desde AMProBand, Asociación de Músicos de Bandas Profesionales de España, quieren manifestar públicamente su profunda preocupación por la situación que está viviendo la Banda Municipal de Música de Palencia. Lo hacen desde una posición estrictamente profesional, cultural y técnica, en defensa del servicio público musical y del patrimonio cultural que representan las Bandas Municipales. La Banda Municipal de Música de Palencia atraviesa uno de los momentos más graves de su historia reciente. "Y es necesario decirlo con claridad y sin eufemismos: la situación actual no es responsabilidad de los músicos, ni siquiera puede reducirse la responsabilidad únicamente a la falta puntual de un Director Titular" afirman. La responsabilidad "es política".

En un comunicado aseguran que "tanto de los que gobiernan ahora como los que gobernaron anteriormente. Y con ello, la gestión que se haya realizado. ¿Cuántos años lleva la BMM de Palencia sin un Director Titular? ¿Qué política cultural y musical se ha desarrollado y proyectado para la ciudad de Palencia? ¿Qué funcionamiento puede tener una agrupación musical sin un Director? Hoy se pretende instalar en la opinión pública la idea de que la Banda Municipal es un problema, un gasto excesivo o un servicio prescindible, cuando en otras 26 ciudades importantes de España se está apostando por su centenaria Banda de Música Profesional. El verdadero problema no es la Banda: el problema es la mala gestión que ha tenido a lo largo de muchos años. La educación y la cultura son las bases para construir una sociedad mejor. Una sociedad avanzada se define por su inversión en estos ámbitos, por lo tanto, invertir en educación y en cultura es contribuir a mejorar la sociedad actual y futura de una ciudad como Palencia. Cualquier partido político debería estar de acuerdo con estas ideas. La propia Constitución Española promueve que los poderes públicos facilitarán el acceso a la cultura. La BMM de Palencia lleva haciéndolo casi 150 años y es responsabilidad política que lo pueda seguir ofreciendo, con las condiciones mínimas de dignidad musical hacia la agrupación y hacia el público, al igual que ocurre en el resto de ciudades que cuentan con una Banda de Música Profesional. Palencia no se puede quedar atrás culturalmente. Es vital que se haga pronto el proceso de selección del Director, que se busque la fórmula para que hasta que se resuelva, se pueda contratar a otro director provisionalmente, porque si no, vuelve a fallar la gestión política, ya que se está privando a la ciudad de Palencia de los conciertos de la Banda Municipal por la falta de director y de tener una plantilla incompleta. Y la responsabilidad vuelve a ser política".

El comunicado continúa diciendo que "En el proceso de selección del Director, uno de los ejercicios, el candidato tiene que presentar un proyecto, y este será el modelo o camino a seguir para el futuro de la BMM de Palencia. En él, presentará lo que puede aportar a la BMM de Palencia, qué organigrama tener para un mejor funcionamiento y rendimiento. El Director es una figura clave para el éxito de una agrupación al igual que lo es una plantilla completa. Los objetivos tanto del Director que se elija, de la agrupación y del Ayuntamiento, deben ser los mismos. Ofrecer el mejor rendimiento y calidad artística para la ciudadanía. La música, la cultura y la Banda Municipal de Palencia deben ser referente profesional para los estudiantes de música de Palencia y de toda la provincia, e incluso de la comunidad de Castilla y León. La Banda Municipal de Palencia cuenta actualmente con 19 profesores por oposición en activo, una cifra absolutamente insuficiente para el correcto funcionamiento de una banda profesional municipal. Esta realidad es conocida desde hace años por los diferentes responsables políticos, y sin embargo han mirado para otra parte. Lamentablemente, la de Palencia, es una de las bandas de música profesionales de España que menos músicos tienen. Desde AMProBand deseamos que, con la contratación de un nuevo director, un nuevo proyecto dé comienzo, y que uno de los primeros objetivos que se consigan sea mejorar la calidad musical de la agrupación, aumentando el número de profesores hasta asemejarse al que tienen el resto de Bandas de Música Profesionales de España. La BMM de Palencia debe ofrecer una temporada de conciertos estable con una programación musical y cultural de calidad. Para el mejor auditorio de la ciudad, la Banda Municipal de Música debe ser su principal referente. Además, hacer actuaciones al aire libre y por toda la ciudad (colegios, centros de mayores, etc.) para acercar al público su tradición musical y cultural, así como actuaciones y conciertos extraordinarios en las fiestas de Palencia y, por supuesto, en las actuaciones protocolarias e institucionales que estime la corporación. De este modo, se pondrá a la ciudad de Palencia en el mapa de las ciudades más importantes de la cultura y de la música de España. AMProBand, Asociación de Músicos de Bandas Profesionales de España, ofrece su disposición a colaborar con el Ayuntamiento de Palencia para aportar su conocimiento técnico y experiencia profesional, para construir un modelo de Banda Municipal Profesional digno, viable y acorde con la importancia cultural que merece la ciudad de Palencia. Esta asociación representa a las 27 bandas de música profesionales y civiles de España lo que le da un amplio conocimiento de la realidad de las mismas. Desde AMProBand, esperamos y deseamos que los responsables políticos solucionen los problemas de la BMM de Palencia y que adopten decisiones que impulsen esta más que centenaria institución"