Alrededor de 200 especialistas se darán cita en Palencia durante el 23º Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra

Alrededor de 200 especialistas de una quincena de países se darán cita en Palencia durante la celebración del 23º Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra (SIACOT). Palencia será una de las dos sedes, junto a la provincia de Huesca, de una cita que tendrá lugar entre los días 8 y 12 de mayo de 2026 y que llega a nuestro país tras haber pasado por diversas ciudades latinoamericanas como Bogotá, La Paz, Trinidad, Asunción, San Salvador o Valparaíso, entre otras.

El SIACOT reúne desde hace más de dos décadas, a científicos, expertos, técnicos y otros profesionales vinculados con la arquitectura y la construcción con tierra en un evento único en el mundo que es, al mismo tiempo, un espacio formativo y un encuentro académico en el que se presentan investigaciones científicas y proyectos en fase de diseño o ejecución, así como los principales avances sobre las aportaciones de esta arquitectura. En su 23ª edición, el SIACOT regresa a España, donde celebrará los 20 años de la creación de la Red Iberoamericana de Arquitectura y Construcción con Tierra PROTERRA, y lo hace con un formato bi-sede en dos territorios rurales en los que la arquitectura en tierra cuenta con un importante legado y en los que, desde hace años, se han puesto en marcha proyectos contemporáneos que tienen en la tierra su materia prima y su elemento más destacado.

Talleres, exposiciones, mesas de debate y la presentación de comunicaciones científicas vertebrarán la programación de un encuentro impulsado por la Red Iberoamericana PROTERRA y la Asociación “Made in Tierra Spain”, que lideran las arquitectas Pilar Díez y Ángels Castellarnau. El SIACOT 2026 cuenta con el apoyo principal en la candidatura -aprobada en Colombia en 2023- de la Diputación de Palencia y el Colegio de Arquitectos de León, así como con la colaboración de la Diputación de Huesca, RILEM (Intenational Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems & Structures), los

ayuntamientos de Ayerbe y Paredes de Nava, la Demarcación de Huesca del Colegio de Arquitectos de Aragón y la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid (UVa), entidades a las que podrían sumarse nuevos patrocinadores.

Récord de participación

Entre los meses de enero y marzo, el comité científico y el comité de exposición de PROTERRA continuarán trabajando en la revisión y aprobación de los artículos, pósteres, memorias de obra y vídeos presentados en una convocatoria que ha batido récord de participación nacional e internacional. La organización ha recibido 281 propuestas enmarcadas en cuatro temáticas: “Materiales, técnicas y sistemas constructivos”, “Registros, análisis e interpretaciones, sitios arqueológicos, lugares y paisajes, históricos y actuales”. “Arquitectura, diseño, construcción y conservación” y “Formación, difusión, legislación y vinculación tecnológica”. 196 propuestas corresponden a artículos enviados por especialistas de 30 países. Por su parte, 47 trabajos de 14 nacionalidades participan en formato póster, 30 propuestas de diez países concurren en la modalidad de Memoria de Diseño y Obra, y 8 propuestas llegadas de 7 países lo hacen en vídeo. España, Chile, México, Brasil y Argentina son los países que aportan un mayor número de trabajos.

Programación

Las dos primeras jornadas (días 8 y 9 de mayo) tendrán como escenario el municipio de Ayerbe (Huesca). Allí, cada participante, según sus preferencias, podrá participar en tres de los doce talleres prácticos que se ofertan a cargo de 30 especialistas internacionales invitados. Estos talleres abordarán cuestiones como la construcción con tapia, el adobe reforzado, los revestimientos con cal y tierra, las técnicas mixtas que combinan tierra y diferentes fibras, el empleo del BTC, el muralismo, las pruebas de campo, la formulación de mezclas, la restauración de muros, o las bóvedas de adobe, entre otras cuestiones. Asimismo, se desarrollarán otras actividades paralelas y un taller expresamente dirigido a jóvenes, de 11 a 16 años.

El domingo 10 de mayo los inscritos viajarán hasta Palencia en una ruta patrimonial que incluirá varias visitas en lugares representativos de la arquitectura en tierra de Aragón y Castilla y León. Ya los días 11 y 12 de mayo, el Centro de Artes Escénicas Jorge Manrique de Paredes de Nava acogerá el programa de ponencias, mesas de debate, exposiciones y actividades paralelas. La programación se extenderá, además, a otros municipios de la provincia donde los inscritos tendrán la oportunidad de conocer los conjuntos de palomares de Tierra de Campos, la arquitectura tradicional o las bodegas, además de otros lugares emblemáticos. Como colofón, aunque fuera de la programación oficial, el 13 de mayo la Red PROTERRA celebrará en Monzón de Campos su asamblea anual, en la que abordará distintas cuestiones de interés para el sector.

Inscripciones

En los próximos días, el comité organizador del SIACOT abrirá el periodo de inscripciones. Hasta el 15 de marzo, la organización ofrece importes bonificados con precios que alcanzan los 125 euros para estudiantes y autores miembros de PROTERRA, instituciones migas y redes asociadas, 150 euros para autores, miembros de la Red Iberoamericana PROTERRA, instituciones amigas, redes asociadas y miembros de los colegios de Arquitectos de León y Aragón, y de 200 euros para el público general. Adicionalmente, los interesados en realizar en autobús la ruta patrimonial programada el día 10 de mayo deberán abonar 25 euros adicionales. La inscripción incluye la asistencia a las actividades académicas y presentaciones, la participación en tres talleres y sesiones comunes, las visitas programadas y las comidas de los días 8, 9, 11 y 12 de mayo.

La red PROTERRA

PROTERRA, la Red Iberoamericana de Arquitectura y Construcción con Tierra, fue creada en 2006. Desde entonces, ha promovido la realización de congresos, la celebración y convocatoria de actividades formativas y otras acciones de divulgación e intercambio de conocimientos a través de la publicación de libros e investigaciones. Actualmente, la red cuenta con 151 miembros, 4 redes asociadas (Brasil, Argentina, Chile y Mesoamérica) y 15 instituciones amigas.