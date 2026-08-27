Allegrissimo de la Diputación de Palencia mantiene su gran aceptación y reúne a más de 23.000 espectadores

6. La programación cultural de verano Allegrissimo de la Diputación de Palencia ha vuelto a demostrar su capacidad para movilizar al público y acercar propuestas culturales de calidad a toda la provincia.

La edición de 2026 ha reunido 23.085 espectadores en sus ocho ciclos, una cifra que permite mantener el elevado nivel de participación y confirma la gran aceptación de una programación que combina cultura, patrimonio y territorio.

La Diputación de Palencia hace un balance muy positivo de una edición en la que se han registrado llenos absolutos en los conciertos celebrados en el Patio del Palacio Provincial, así como una extraordinaria respuesta a las propuestas de magia, que también han alcanzado el aforo completo en sus principales actuaciones.

Estos datos evidencian el interés que despierta una programación que apuesta por acercar la cultura a todos los rincones de la provincia y, al mismo tiempo, convertir espacios patrimoniales singulares en escenarios culturales.

La elevada participación adquiere especial relevancia teniendo en cuenta que algunas de las actuaciones coincidieron con partidos de la Selección Española en el Mundial, circunstancia que hizo que determinados días la afluencia fuese algo menor.

Pese a ello, el conjunto de la programación ha conseguido mantener sus cifras globales de asistencia y, sobre todo, su capacidad de convocatoria, con una respuesta muy positiva en los diferentes ciclos.

Para la Diputación, estos resultados consolidan Allegrissimo como una de las grandes apuestas culturales del verano palentino, una programación concebida desde el inicio para que la cultura no se concentre únicamente en la capital, sino que llegue a cabeceras de comarca y pequeños municipios y contribuya a generar actividad en todo el territorio.

Más de 23.000 espectadores en ocho ciclos. Por ciclos, Clasiqvissimos ha sido la propuesta con mayor participación, con 6.263 asistentes, seguido de Músicas del Mundo, que ha reunido 4.029 espectadores, y el Festival de Órgano, con 3.815.

El ciclo Sueño de una Noche de Verano, dedicado al teatro, los títeres, la magia y las propuestas familiares, ha alcanzado los 2.507 asistentes, mientras que Castillo Mágico ha sumado 1.965 espectadores.

Por su parte, Chismorrito Sound ha reunido 1.875 asistentes, las propuestas de Puestas de Sol y Atardeceres Musicales han contado con 1.500 espectadores y Folk Music ha registrado 1.131.

En conjunto, los ocho ciclos han alcanzado los 23.085 asistentes, reflejando una participación equilibrada en una programación que ha ofrecido propuestas de diferentes estilos y formatos y que ha permitido disfrutar de la cultura en plazas, iglesias, ermitas, conventos, espacios patrimoniales y otros enclaves singulares de la provincia.

Cultura, patrimonio y territorio. La edición de 2026 de Allegrissimo se ha desarrollado entre el 1 de julio y el 23 de agosto, con 155 actividades culturales en 114 localidades, cinco actividades más que en la edición anterior y cuatro nuevos municipios incorporados al programa: Collazos de Boedo, Piña de Campos, Reinoso de Cerrato y Vertavillo.

La programación ha contado con 91 grupos y formaciones artísticas de diferentes disciplinas y procedencias, con propuestas de música clásica, órgano, folk, música

española, latinoamericana y músicas del mundo, además de teatro, magia, títeres, cuentacuentos y espectáculos familiares.

Entre los espacios protagonistas han vuelto a estar el Patio del Palacio Provincial, el entorno del Castillo de los Sarmiento de Fuentes de Valdepero y diferentes enclaves del Canal de Castilla, junto a iglesias, ermitas, conventos, plazas y otros espacios patrimoniales de los municipios participantes.

El programa ha contado además con la colaboración de los ayuntamientos, la Diócesis de Palencia y las diferentes parroquias y comunidades religiosas que han hecho posible el desarrollo de numerosas actividades.

La organización de Allegrissimo ha supuesto también un retorno para el tejido empresarial de la provincia, ya que toda la logística asociada al programa ha sido contratada con 21 empresas palentinas, responsables de servicios como sonido, afinación de instrumentos, cartelería o publicidad.

Con este balance, la Diputación de Palencia reafirma su apuesta por una cultura accesible, descentralizada y vinculada al territorio, capaz de generar oportunidades para disfrutar de propuestas de calidad durante el verano y, al mismo tiempo, poner en valor el patrimonio y los espacios singulares de los municipios palentinos.