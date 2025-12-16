El 10 de enero Becerril celebrará la Cabalgata de Despedida de los Reyes Magos

Estamos a las puertas de la Navidad y ya vamos conociendo algunas de sus citas. Onda Cero ha tenido conocimiento de la fecha de una de las citas más importantes de la Navidad en nuestra provincia, la Cabalgata de Despedida de los Reyes Magos de Becerril de Campos.

Será el día 10 de enero, a las 18:00 horas, cuando los Reyes Magos se despidan de los niños palentinos. Como nos cuenta el organizador de esta cita, Eduardo Ibáñez, además de la Cabalgata, se organizarán diferentes actividades para que el público pueda disfrutar de Becerril durante todo el día.

Recordamos que hasta el 5 de enero, estarán abiertas las puertas de la “Ruta de la Casa de los Reyes Magos” en Becerril. Eduardo Ibáñez nos traslada que este año habrá novedades como mayor decoración por las calles de Becerril y la organización de actividades durante algunos días. También se organizarán iniciativas solidarias.