Valdepeñas tendrá Cabalgata de Reyes al estilo tradicional

En esa carta, la madre firmante, agradecía la prudencia del Ayuntamiento y el intento por proteger a la ciudadanía, pero añadía algo que, ha manifestado en la sesión plenaria de hoy el alcalde Jesús Martín, comparte. Según ha manifestado el primer edil, efectivamente "la response de la salud de sus hijos es ella" y basándose en eso, ha seguido Martín, "yo asumiré su responsabilidad que me corresponda y los padres que asuman la que les corresponda a ellos".

La Cabalgata se celebrará por las calles más amplias y en un recorrido más largo para evitar grandes concentraciones de personas, aun así Martín ha pedido prudencia. Estas medidas podrían ser insuficientes si se cumple algo que también se contemplaba en la carta. En ella se menciona el "tener que movernos, como van a hacer muchas familias, a otras localidades, donde se han cancelado otras haciendas, pero el evento más esperado del año por los niños NO" y ahora podrían ser otras familias las que vinieran a Valdepeñas para disfrutar de la cita.

Transcribimos completamente la carta que, además de haber sido remitida al Ayuntamiento, la madre compartió en redes sociales:

"Ilustrísimo Sr Alcalde,

Humildemente pongo voz a los muchísimos padres y madres a los que nos ha parecido un “sinsentido” la cancelación de la cabalgata por segundo año consecutivo, y digo cancelación porque el término “cabalgata estática”es paradójico (cabalgata: palabra derivada del verbo cabalgar), pero sobre todo hablo como madre de 3 niños de 5 , 8 y 10 años a los que por segundo año consecutivo se les ha sesgado la ilusión por uno de los momentos más mágicos que ellos viven durante todo el año. Mi hijo pequeño que acaba de cumplir 5 no sabe con certeza todavía lo qué es, porque lo que pasó antes de los 3 no está grabado en su memoria, ni lo sabrá hasta dentro de 1 año (esto último en el mejor de los casos). Sin embargo es aún peor lo de mis hijos mayores, porque estos años quizás sean los últimos en los que vivan ese recorrido como algo real y Real. ¿Es que no hay suficientes niños en el entorno de las personas que forman el equipo de gobierno de nuestro feudo que transmitan que es un agravio comparativo que esta pandemia,en este momento, deje hacer casi todo al joven y al adulto y nada o casi nada al niño?. Señor Edil, con sus luces y sus sombras como cualquier político que lleva en el cargo muchos años, siempre le he considerado una persona con el sentido común en un grado generoso , ¿de verdad piensa que una cabalgata (se cabalga al aire libre), en una ciudad como Valdepeñas, en la que el público serán familias que no quieren ver a sus allegados enfermar y que quieren que sus hijos vuelvan al colegio el 10 de enero, van a ver procesionar a SSMM RRMM sin utilizar el sentido común y la lucidez? No hace falta lanzarles caramelos, ni regalos, de eso ya nos encargaremos los que cogemos el testigo, pero sí hace falta devolverles el préstamo que han hecho sin rechistar, al igual que al joven se le ha devuelto la entrada a la discoteca para bailar hasta el amanecer y al adulto ir a un concierto o comer fuera de casa o ir al gimnasio, llenar un pabellón y hacer uso de las ansiadas celebraciones que tanto hemos echado de menos.

Señor alcalde, el año pasado pasear por unas carrozas inmóviles, sin un ápice de espectáculo (entiéndame)y algo inverosímiles, cual paseantes de museo viendo el tríptico de El Bosco, fue totalmente desalentador para los niños y muy frustrante para los padres que nos veíamos un poco obligados a justificar la poca magia del momento.

A mí personalmente, me da rabia pensar en la posibilidad de tener que movernos, como van a hacer muchas familias, a otras localidades donde se han cancelado otras haciendas, pero el evento más esperado del año para los niños NO, han pensado y diseñado un plan A.2 a la altura de las expectativas de nuestros enanos, medidas restrictivas, con sensatez, con cordura, pero con SS MM Los Reyes Magos en las retinas de todos ellos.

Como regidor de esta ciudad, le suplico reconsidere la no anulación a la ilusión que tantos años ha visto manar desde el balcón del consistorio, aunque soy consciente de que ese colofón sí que no ha lugar en estas circunstancias.

Gracias de antemano

Le saluda atentamente,

Una madre cualquiera".