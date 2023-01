El PP de Valdepeñas analiza modelos externos de gestión para incorporar ideas a su programa electoral

Esta ronda de contactos se enmarca en las acciones que está llevando a cabo el Partido Popular de Valdepeñas con motivo de la celebración de las próximas elecciones municipales. Para la candidata del PP a la alcaldía, Cándida Tercero, es fundamental analizar modelos externos y estudiar cuáles de esas políticas podrían ser útiles para mejorar la gestión de la Ciudad del Vino y recuperar su posición como referente en la comarca y en la provincia.

El objetivo, ha dicho Tercero, es sumar ideas para confeccionar un programa electoral ajustado a la realidad de Valdepeñas.

La primera de estas reuniones ha sido con Adrián Fernández, alcalde del PP de Malagón. Y, aunque todavía no se ha cerrado próximas citas, los populares valdepeñeros avanzan que su intención no es centrarse solo en la provincia de Ciudad Real, si no ampliar a toda Castilla-La Mancha e incluso a otras ciudades del territorio nacional.