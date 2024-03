Las nuevas instalaciones del Centro de Educación de Personas Adultas de Valdepeñas pendientes de una resolución judicial

Las obras están finalizadas, a falta de la homologación del ascensor adaptado, uno de los requisitos exigidos para transformar este espacio en centro de enseñanza. La empresa adjudicataria no pudo completar los trámites necesarios y tras la resolución del contrato, en marzo del pasado año, fue denunciada por incumplimiento. Hasta que no haya una resolución judicial no es posible finalizar el proyecto, ha detallado el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín.

El objetivo del Ayuntamiento con esta inversión, cifrada en 140 000 euros, es acercar al núcleo urbano la educación para adultos. En la actualidad desarrolla su actividad formativa en un edificio al final de la Avenida de los Estudiantes, donde se instaló de forma provisional hace ya ocho años.