Nadie es profeta en su hogar

La nación independiente de Acariciaperros pone en valor sus nombre ilustres

¿Qué pasa si no hay nombres ilustres que destacar en Acariciaperros? ¿Podemos sentir como nuestros otros nombres ilustres? ¿Es legítimo apropiarse del origen o de la procedencia de esas personas? ¿Incluso si en su lugar de procedencia no se les valora? Aquí no encontrarán la respuesta a estas preguntas, pero inténtenlo.