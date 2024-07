Iniciamos un espacio para derribar mitos y contar verdades necesarias sobre alimentación y sus efectos en la salud

En este primer espacio hablamos de las mentiras que se han puesto de moda sobre crecimiento bacteriano del intestino delgado (SIBO según sus siglas en inglés). Es una patología real, pero afecta a muy pocas personas y normalmente deben tener una base previa, haberse sometido a ciertas operaciones... Es muy improbable que tengas esta enfermedad, pero hay una moda en las redes y aprovechando síntomas que no son exclusivos de esta enfermedad, incluso algunos que son síntomas de normalidad, nos asustan y confunden. Normalmente el mensaje lo difunde gente que no tiene la formación ni la experiencia y que buscan una notoriedad (o quizá impactos y seguidores), pero también algunas personas que buscan engañarnos y enriquecerse con falsos tratamientos que no solo no funcionan sino que pueden ser dañinos.

Partimos de este tema, pero seguiremos con muchos más, tratando de sustituir las desinformación por información seria, útil y contrastada.

Si quieren proponer temas y/o hacer su consulta, pueden hacerlo en el email doc.digestivohidalgo@gmail.com