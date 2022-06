cita solidaria

Club Ciclista Valdepeñas y Cruz Roja nos invitan a una marcha cicloturista

Se celebrará el próximo domingo en Valdepeñas y contempla un recorrido de unos 4 kilómetros. Será una cita familiar, no competitiva, para pasar un buen rato, hacer ejercicio y recaudar fondos a beneficio de los afectados por la invasión de Ucrania. La inscripción será de 3 euros los adultos y 1 euro los niños. Hemos hablado con Juan Vicente Sánchez Madrid, tesorero del C. C. Valdepeñas.