Casto García-Cervigón nos habla de la ruptura de COAG con los agricultores y ganaderos de La Solana

Oficialmente la agrupación profesional agraria dice que no les han representado y que no han cumplido con sus obligaciones económicas, pero Casto García-Cervigón, presidente del Centro Independiente de Agricultores y Ganaderos CIAG, asegura que tienen los justificantes de los casi 11.000 euros que le han dado a COAG durante estos años y la propia COAG los acreditó como sus representantes en la Feria Nacional del Vino de Ciudad Real FENAVIN. En el CIAG cunde la sospecha de que la expulsión obedece a las críticas que han realizado a las actuaciones del Gobierno Regional y a la desatención del sector. Ahora, sus más de 100 socios, han decidido seguir como agrupación independiente para , aseguran, no estar atados a "organizaciones pagadas y cebadas con dinero público" por las que no se sienten defendidos.