Cándida Tercero se plantea qué ha hecho el Gobierno Municipal en los últimos 20 años

Los plenos en Valdepeñas no son nunca fáciles y la tensión es palpable. Pero en la última sesión, el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, cerró el micrófono de Cándida Tercero por, según adujo, no ceñirse al pleno que se debatía. En aquel momento Tercero se planteó pedir un análisis del reglamento y, llegado el caso, recurrir a la vía judicial. Sin embargo, nos ha contado que prefiere no judicializar más la vida política. Preguntada por las vías que tiene la oposición para dar repercusión y conocimiento de sus propuestas, la portavoz popular nos ha contado que han creado canales en las redes sociales como "Valdepeñas Sin Miedo", en el que las personas que quieran pueden hacer sus reclamaciones y/o denuncias de forma anónima, o "Valdepeñas Con Futuro", en el que dan a conocer sus iniciativas.

Entre otras cuestiones, Tercero nos ha asegurado que nunca ha entendido que no vaya a ser la candidata del PP a la alcaldía de Valdepeñas en las próximas elecciones, pero que no sabe cuándo se hará pública su designación. Sí está segura de que contará con el apoyo del partido y que la acompañarán cargos de nivel, porque siempre se ha sentido arropada.