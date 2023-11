Velázquez, Hernando y la Guardia Civil se reúnen este viernes

Preguntado al respecto el titular de Fomento en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno relacionados con su departamento, Nacho Hernando ha adelantado que este viernes se producirá una reunión en la Consejería de Fomento, puesto que "nos han encomendado el que podamos ser los interlocutores tanto con el Ayuntamiento como con el Gobierno de España y, en particular, con la Guardia Civil".

"Es importante el que finalmente hayamos encontrado entre todas las partes una solución. Yo creo que eso es ante todo lo más importante y eso no quita el que la intención de la anterior corporación fuera de las mejores también. Yo creo que eso va de suyo. En ningún momento dado se plantean soluciones si no crees que son las mejores. Y esto yo estoy convencido de que, de haber sido el PSOE quien hubiera ostentado a la Alcaldía en Toledo, hubiéramos llegado más o menos al mismo acuerdo", ha subrayado el consejero.

Según ha explicado, la idea es poder "juntar" una parcela del Ayuntamiento y una parcela de la Junta, en este caso una parcela de la empresa pública Gicaman. Incluso, ha comentado Hernando, se pretende plantear la eliminación de un vial que las separa "para poder tener una parcela resultante mayor".

Es por ello que el viernes se va a convocar a la Guardia Civil, a través de la Delegación del Gobierno, para que todos se puedan sentir "copartícipes" de una solución en la que además --ha añadido el consejero de Fomento-- el Gobierno en su día ya planteó un compromiso de financiación vinculado a que se dieran pasos adelante en el plano administrativo y "esos pasos se están dando en estos días" y por lo tanto --entiende Hernando-- que ese compromiso por parte del Gobierno de España "debe mantenerse".

Sobre las declaraciones del delegado del Gobierno, Francisco Tierraseca, asegurando que la Delegación del Gobierno, la Guardia Civil y el Ministerio del Interior no tienen conocimiento oficial ni han recibido propuesta ni comunicación oficial por parte del Ayuntamiento de Toledo o de la Junta de Comunidades para una nueva oferta de ubicación, Hernando ha asegurado que, a nivel personal, la relación con Tierraseca es "excelente" y que él no ve ninguna polémica en sus afirmaciones. Además, ha dicho que no cree que en la Delegación vaya a haber ningún problema con este asunto