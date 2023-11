La prueba piloto del 'BUSME' en Toledo genera más aceptación entre los jóvenes

Jiménez ha realizado un balance sobre la prueba piloto de este nuevo sistema telemático denominado BUSME y, según ha reconocido, "el principal inconveniente es el de mejorar la accesibilidad de las personas mayores". Aún así ha constatado de que se han producido 1217 descargas, se han recorrido 1966 kilómetros y se ha recogido a 659 personas.

Por una parte, ha manifestado que "la gente joven está encantada, e incluso nos han escrito varios correos electrónicos al Ayuntamiento pidiendo que se mantenga el servicio. Por otra, ha indicado que a la gente de mediana edad "nos cuesta más entrar a una aplicación y solicitar un autobús" y la brecha digital afecta más a las personas mayores. Ha añadido que, desde la empresa concesionaria, UNAUTO, "se plantea la posibilidad de dotar de un teléfono de información y asistencia para las personas de mayor edad".

Ha informado también de que otra de las incidencias registradas es "peticiones en la aplicación, más de una vez, generando un rechazo del viaje por parte del sistema". Es por ello que ha indicado que "es necesario evitar rechazos de espera".

Asimismo, ha insistido en continuar estudiando esta nueva metodología de acceso al transporte público, ya que "queremos hacer un transporte eficiente en la ciudad y no gastar kilómetros en balde". Es por ello que ha recordado que BUSME no sustituirá "en ningún caso a las líneas regulares, sino a las horas valle en las que no hay afluencia de público".