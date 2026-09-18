Convivencia, inclusión y valores democráticos en los colegios

La iniciativa ha sido elaborada por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en colaboración con Médicos del Mundo Castilla-La Mancha y está dirigida especialmente al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Bajo el título 'Materiales didácticos que propician el conocimiento de la historia de las minorías sociales y los valores democráticos de la Unión Europea', el recurso ofrece al profesorado herramientas prácticas y actividades preparadas para su aplicación en el aula, con el objetivo de favorecer la reflexión, el diálogo y la participación del alumnado.

Según informa el Gobierno regional, los nuevos materiales permiten trabajar contenidos relacionados con la diversidad cultural, la igualdad, la participación democrática y los derechos humanos a través de metodologías participativas y dinámicas cooperativas.

Entre otros aspectos, las actividades planteadas buscan que el alumnado aprenda a valorar la diversidad como un elemento enriquecedor de la sociedad, identificar prejuicios y estereotipos, reconocer situaciones de discriminación, analizar el impacto del racismo y los discursos de odio y reforzar actitudes basadas en el respeto, la empatía y la solidaridad.

Asimismo, se invita a los estudiantes a plantear acciones concretas para mejorar la convivencia en su entorno más cercano, favoreciendo así el desarrollo de una ciudadanía crítica, activa y comprometida con los principios de una sociedad democrática y plural.

CINCO ÁMBITOS DE TRABAJO

Los materiales se estructuran en cinco grandes ámbitos que permiten al profesorado adaptarlos a las características y necesidades de cada centro y grupo de alumnado.

Estos bloques abordan la convivencia y la educación en valores, fomentando el respeto, la empatía y el trabajo en equipo; la convivencia y la diversidad cultural, con contenidos relacionados con las migraciones, las minorías sociales y las identidades racializadas; la convivencia y la interculturalidad, prestando especial atención a la prevención de los discursos de odio; y la convivencia y los valores democráticos, para profundizar en el conocimiento y la práctica de los principios democráticos.

El quinto ámbito está dedicado a los días clave en el centro educativo, aprovechando efemérides y fechas significativas para desarrollar actividades relacionadas con la igualdad, la diversidad y los derechos humanos.

COLABORACIÓN CON MÉDICOS DEL MUNDO

La elaboración de este recurso es fruto de la colaboración entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y Médicos del Mundo Castilla-La Mancha, permitiendo trasladar a las aulas la experiencia de una entidad especializada en la promoción de los derechos humanos, la inclusión social y la lucha contra la discriminación.