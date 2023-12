El Ayuntamiento retira 896 tarjetas irregulares de la ORA para garantizar el aparcamiento a residentes en el Casco Histórico

El concejal de movilidad, Iñaki Jiménez ha anunciado hoy en rueda de prensa que desde el Ayuntamiento de Toledo se han revisado 4.215 tarjetas de residentes en el Casco Histórico de las cuales 1.423 de ellas no reunían los requisitos establecidos en la ordenanza municipal. De esta manera, de las 1.423 tarjetas, 361 son correctas y 896 han sido anuladas por diferentes motivos. 534 no cumplen con los requisitos necesarios; 184 no se ha podido contactar con los titulares de las mismas; 140 estaban caducadas; 18 son de vehículos vendidos; 20 pertenecen a personas ya fallecidas y quedan aún pendientes de aportar documentación 166 tarjetas.

De esta forma, ha señalado Jiménez, “quedan actualmente 2.792 tarjetas correctas vigentes en el Casco Histórico de la ciudad”. Una vez comprobadas, el siguiente paso, ha anunciado el concejal es que a partir del 2 de enero, “todos los residentes del Casco tendrán acceso al pivote de único, respondiendo así a una demanda histórica de los vecinos de este barrio de Toledo y aun compromiso adquirido por el alcalde, Carlos Velázquez en su programa electoral”.

De esta forma, todos los residentes del Casco “podrán moverse con libertad por su barrio, favoreciéndoles así el aparcamiento y mejorando su calidad de vida”, ha puntualizado Iñaki Jiménez. Asimismo, esta medida va encaminada a cumplir la normativa de Zonas de Bajas Emisiones. En este punto, Jiménez ha pedido paciencia a los vecinos residentes del Casco porque el listado con las matrículas correctas se ha pasado a la empresa esta misma mañana “y tienen que pasarla una a una, por lo que les pido paciencia a los vecinos, porque a partir del día 2 de enero podrán circular fácilmente por el Casco Histórico”. Iñaki Jiménez ha hecho hincapié en las quejas constantes de los vecinos por este tema desde hace años, e incluso, ha reconocido, “hemos recibido una carta en el buzón del ciudadano remitida por el Defensor del Pueblo instando al Ayuntamiento que facilite la movilidad libre por el Casco, lo que da idea de la gravedad de este asunto”.