Alta demanda del AVE con descuento en Toledo

Asimismo, se incrementa de manera notable usuarios que utilizan los abonos gratuitos de Media Distancia en líneas convencionales como la que transcurre por poblaciones toledanas como Villacañas, Tembleque o Villasequilla que conectan con Madrid desde Albacete y Alcázar de San Juan, o con Extremadura pasando por poblaciones como Illescas, Torrijos, Talavera de la Reina u Oropesa, entre otras. Para viajar entre el 1 de enero y 30 de abril, estos abonos, que pueden adquirirse en cualquier momento durante su período de vigencia, se sitúa en más de 20.000 en toda la región.

En todo el país, Renfe ha superado el millón de abonos gratuitos expedidos para viajar en Cercanías, Rodalies y Media Distancia durante el primer cuatrimestre del año.

Del total de títulos gratuitos expedidos, el 73,5% son abonos para viajar en los distintos núcleos de Cercanías, Rodalies y Cercanías Ancho Métrico, y el resto, corresponde a abonos de Media Distancia.

Tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros de los abonos gratuitos para 2024, Renfe creará títulos multiviaje específicos que tendrán vigencia para cada cuatrimestre natural del año 2024.

Este año, Renfe va a llevar a cabo iniciativas para evitar el uso irregular de los abonos en los servicios de Media Distancia y en los Avant, en donde todavía se detecta un uso irregular que impide disfrutar de estas medidas a todos los ciudadanos.

Así, en los recorridos de Media Distancia por vía convencional, Renfe ha ampliado a una hora (actualmente son 10 minutos) el tiempo en el que una reserva en caso de no realizar el viaje debe anularse. De esta forma, los usuarios que no vayan a utilizar la plaza reservada con los abonos deberán cancelarla con un mínimo de 60 minutos de antelación. En caso de que, al menos en tres ocasiones, no hayan cancelado la plaza con la mencionada antelación, perderán el derecho a adquirir nuevos abonos durante los siguientes 30 días.

Previamente, Renfe enviará al viajero, con ocasión de las dos primeras cancelaciones no realizadas con la antelación mínima requerida, sendas comunicaciones al contacto facilitado por el mismo, que le advierta de las posibles consecuencias.

La empresa también prepara medidas adicionales para los trenes de Alta Velocidad de Media Distancia, Avant, medidas que entrarán en vigor el 1 de marzo de 2024 y de las que se informará en las próximas semanas en las líneas en las que se prestan estos servicios.