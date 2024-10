Agua, infraestructuras, energía y empleo, los temas de los que hablará Page con Sánchez

Según ha indicado Moncloa, "el objetivo de la ronda de reuniones del presidente del Gobierno con los presidentes de las comunidades y ciudades autónomas es reforzar y fortalecer la colaboración entre el Estado y los gobiernos autonómicos, potenciar el diálogo e impulsar el entendimiento institucional entre las distintas administraciones". Está previsto que, junto al líder del ejecutivo autonómico, Sánchez reciba a los presidentes de Murcia, Fernando López Miras, y Valencia, Carlos Mazón, durante la mañana de este viernes.

A preguntas de los medios, García Page, "confía en que los intereses de la región se vean reflejados y cuenten con un compromiso". Para ello, ha dicho que entregará "un documento con propuestas de Castilla-La Mancha". Ya en comparecencias anteriores, ya ha hablado de la intención de abordar asuntos como la modificación de las reglas de explotación del Trasvase-Tajo Segura o la llegada del AVE a Lisboa, pasando por Toledo y Talavera de la Reina.

Ha reconocido que, "al margen del ruido mediático y de su opinión sobre el chantaje al que está sometiendo el populismo independentista al Gobierno y al país", se ha referido al "buen entendimiento" con ambas instituciones, "con una razonable colaboración institucional". Asegura que "llegamos a muchos acuerdos con el Gobierno de España" y en referencia a su opinión como presidente de la Junta, Moncloa "ni castiga ni fastidia a Castilla-La Mancha sino todo lo contrario".

Sobre la cuestión catalana

Una vez más en referencia a la situación en Cataluña, García Page cree que "todo lo que signifique romper el frente común no me vale y es inviable desde el punto de vista constitucional". Sobre la amnistía, ha indicado que "la pelota ahora la tiene el Constitucional" y esa Ley es "la que realmente interesa a Puigdemont". Ha señalado también que "Cataluña, gracias a Salvador Illa, va vivir una evolución sociológica" con mucha gente "harta del independentismo". Y sobre si los diputados de Castilla-La Mancha apoyarán cualquier medida relacionada con la financiación, ha zanjado que "yo no tengo diputados, son de los ciudadanos, ni siquiera los del Parlamento autonómico". En referencia a la pregunta, ha calificado de "infame que se entre en el juego del populismo más barato" en referencia al Partido Popular".