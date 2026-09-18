100.000 euros para talleres didácticos en la provincia de Toledo

La institución provincial va a destinar un presupuesto de 100.000 euros a esta convocatoria, dirigida a los ayuntamientos y entidades de ámbito territorial inferior al municipio que cuenten con centros educativos públicos, concertados o privados en sus localidades, con el objetivo de facilitar el acceso a una amplia oferta de talleres para el alumnado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Centros de Educación Especial.

La Diputación da así continuidad a un programa que ha obtenido una excelente acogida en sus anteriores ediciones. De hecho, durante el curso 2025-2026 se han desarrollado más de 400 talleres en municipios de la provincia, en los que han participado más de 8.000 estudiantes, unos resultados que avalan la consolidación de esta iniciativa como uno de los principales programas de apoyo educativo impulsados por la institución provincial.

Los talleres han abarcado doce grandes áreas temáticas: Patrimonio Histórico, Idiomas, Artes y Literatura, Naturaleza, Ciencia y Tecnología, Educación Emocional, Magia, Juegos Populares y Artesanía, Música y Teatro, Educación en Igualdad, Actividad Física y Deportes, además de un bloque específico dedicado a la Autonomía e Inclusión.

APRENDER JUGANDO

La convocatoria ha mantenido como principal objetivo despertar la curiosidad y el interés del alumnado a través de metodologías dinámicas que han combinado aprendizaje y juego.

Asimismo, se ha buscado fomentar la creatividad, el trabajo en equipo, la observación, la autoestima y las habilidades sociales, al tiempo que se ha reforzado la educación en valores, la igualdad, la prevención del acoso y la inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales.

Las actividades se han desarrollado preferentemente en los propios centros educativos, aunque también han podido celebrarse en casas de cultura, centros cívicos u otros espacios municipales cuando las características del taller lo han requerido.

La programación se ha organizado por niveles educativos y ha adaptado sus contenidos a las distintas edades del alumnado.

La Diputación, según ha informado en nota de prensa, también ha mantenido su apuesta por apoyar al tejido profesional de la provincia, ya que las entidades, empresas, asociaciones o grupos encargados de impartir los talleres han debido acreditar que tenían su domicilio social y fiscal en la provincia de Toledo.