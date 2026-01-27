Talavera firma un acuerdo con San Francisco del Rincón (Mexico)

En la firma ha quedado patente que tanto Talavera como San Francisco del Rincón comparten valores históricos, culturales y sociales que constituyen una base sólida para el establecimiento de relaciones de cooperación institucional.

Tanto es así que existe una voluntad común de fortalecer los lazos de amistad entre ambas comunidades, fomentando el intercambio cultural, artesanal, turístico y económico, en beneficio del desarrollo local y de sus ciudadanos.

Este protocolo abre la puerta a un posible hermanamiento, teniendo en cuenta que Talavera es reconocida históricamente como la ‘Ciudad de la Cerámica’, y que la tradición cerámica conocida como ‘Talavera’ en México tiene su origen en las técnicas y métodos introducidos desde España en el siglo XVI.

Por otra parte, San Francisco del Rincón es uno de los principales centros de producción artesanal e industrial de piel en México, especialmente en los sectores del calzado y la sombrerería.

Las tradiciones populares, fiestas y expresiones culturales de ambas localidades representan un activo fundamental para el fortalecimiento de la identidad y el turismo cultural y el impulso al comercio local, la artesanía y la pequeña y mediana empresa es un objetivo prioritario para ambas administraciones municipales.



