Denunciado por abandonar el lugar tras un accidente

En la avenida de Pío XII, un turismo colisionó contra el vallado de seguridad de la mediana. El conductor abandonó el lugar sin informar a las autoridades. Tras varias comprobaciones, el Equipo de Investigación de Accidentes localizó el vehículo en el Paseo Padre Juan de Mariana e identificó al responsable, que fue denunciado por marcharse sin comunicar el siniestro.

Por otra parte, también se abrió diligencias contra un conductor que circulaba por la calle Pablo Picasso sin la ITV en vigor. Al comprobar su documentación, los agentes verificaron que el implicado carecía de puntos en el permiso de conducción, motivo por el que se instruyó un atestado por un presunto delito contra la seguridad vial.

La actuación más relevante tuvo lugar en la avenida de Castilla-La Mancha, donde los agentes detectaron un vehículo circulando a gran velocidad y sin ITV. Al detenerlo, observaron síntomas de consumo de drogas en el conductor, que dio positivo en cocaína. Durante la identificación, se comprobó que el hombre tenía en vigor una orden de alejamiento respecto a la mujer que lo acompañaba, lo que motivó su detención por un presunto delito de quebrantamiento de condena.

Además, la Policía Local realizó pruebas de detección de drogas a dos conductores más. El primero fue interceptado tras realizar un cambio de sentido prohibido en la avenida del Príncipe, dando positivo. El segundo fue sometido al test tras observarse una conducción anómala en la avenida de Castilla-La Mancha, con resultado igualmente positivo.

La Policía Local subraya que estas actuaciones forman parte del trabajo habitual para garantizar la seguridad vial y prevenir conductas que pongan en riesgo a la ciudadanía.