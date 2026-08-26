Talavera cuenta con una nueva conexión nocturna por autobús con Madrid

El consejero delegado de la Sociedad de Infraestructuras del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Gerardo Sánchez, ha anunciado que la ciudad contará con una nueva conexión nocturna con Madrid para “facilitar el regreso diario de trabajadores y estudiantes”, algo que “permitirá a los talaveranos regresar a casa después de su jornada y evitar gastos de alojamiento en la capital”.

Sánchez ha informado que esta nueva conexión nocturna con la ciudad de Madrid permitirá a los ciudadanos regresar a la ciudad a las 00:30 horas de lunes a viernes, “facilitando especialmente la movilidad de quienes trabajan, estudian o desarrollan su actividad en la capital”.

Dicho servicio nace con un objetivo muy concreto “que ningún talaverano tenga que verse obligado a quedarse en Madrid, pagar una habitación o mantener un alquiler por no disponer de una alternativa de transporte que le permita regresar a casa al finalizar su jornada”.

El servicio contempla una salida desde Talavera de la Reina a las 22:45 horas, de lunes a viernes, y una salida desde Madrid a las 00:30 horas, ya en la madrugada del día siguiente.

La puesta en marcha de esta nueva conexión ha sido impulsada desde la Sociedad de Infraestructuras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, cuyo consejero delegado, Gerardo Sánchez, ha mantenido una reunión de trabajo con D. Juan Carlos García, representante delegado de Samar en Talavera, para trasladar las necesidades de los usuarios y trabajar conjuntamente en una solución que mejore las comunicaciones entre Talavera y Madrid.

Sánchez: “Este nuevo servicio responde a una necesidad real de nuestros vecinos, hay muchos talaveranos que trabajan o estudian en Madrid y que terminan su actividad a última hora”.

“Desde la Sociedad de Infraestructuras hemos querido escuchar esa necesidad y trabajar para encontrar una solución. Nuestro objetivo es que nuestros vecinos puedan desarrollar su actividad profesional o académica en Madrid y, al mismo tiempo, puedan seguir haciendo su vida en Talavera, regresando a casa cada día”, ha añadido.

El consejero delegado ha querido destacar especialmente el papel de Samar en lapuesta en marcha del servicio y agradecer la colaboración mantenida con su representante en Talavera.

“Quiero poner en valor el esfuerzo realizado por Samar y agradecer personalmente a D. Juan Carlos García su disposición para escuchar nuestras propuestas y trabajar conjuntamente”.

Se trata de “un paso más en nuestro compromiso de mejorar la movilidad y las comunicaciones de Talavera, ofreciendo alternativas de transporte que se adapten a las necesidades reales de los ciudadanos y no al contrario”.

Por último, Gerardo Sánchez ha subrayado que desde la Sociedad de Infraestructuras se continuará trabajando para mejorar los servicios públicos, las conexiones y las oportunidades de movilidad de los talaveranos, especialmente en aquellas cuestiones que afectan directamente a la vida cotidiana de las familias.

“Queremos una Talavera bien comunicada, una Talavera en la que nuestros vecinos puedan trabajar, estudiar y desarrollar sus proyectos sin que la falta de transporte se convierta en una barrera” ha concluido.