El Ayuntamiento inicia los pasos para el hermanamiento con la provincia de Andahuaylas (Perú) 

El presidente del OAL de Cultura del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Enrique Etayo, ha recibido este jueves en el Centro Cultural Rafael Morales a Abel Manuel Serna Herrera, actual alcalde de la municipalidad provincial de Andahuaylas y ex alcalde de la municipalidad distrital de Talavera de la reina del Perú (2019-2022), donde han iniciado los pasos para el hermanamiento con la provincia de Andahuaylas.

En nota de prensa, Etayo ha remarcado que se trata de un encuentro que “marca un paso significativo hacia el establecimiento de un intercambio cultural y un futuro hermanamiento”.

Durante la reunión, Etayo y Serna Herrera han planteado diferentes iniciativas que permitirán fortalecer los lazos culturales entre Talavera de la Reina y Andahuaylas, así como varias propuestas que incluyen intercambios artísticos, exposiciones y programas educativos que resaltarán las tradiciones y costumbres de ambas comunidades.

El concejal de Cultura, Enrique Etayo, ha puesto en valor la importancia de este nuevo hermanamiento, subrayando que “la cultura es un puente que une a los pueblos, y a través de estas relaciones podemos aprender y enriquecernos mutuamente”.

Tras la reunión, ambos han acordado comenzar a trabajar en un plan detallado para formalizar este hermanamiento, que incluirá visitas recíprocas y la creación de programas que permitan un flujo constante de ideas y proyectos culturales.

A juicio de Etayo: “Este encuentro simboliza un paso hacia la creación de vínculos duraderos, que no sólo enriquecerán a las comunidades locales, sino que también fomentarán un diálogo intercultural enriquecedor”.