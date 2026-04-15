UPA aborda los retos de la PAC y la defensa del sector en su primera reunión con el nuevo viceconsejero

Primer encuentro institucional

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Castilla-La Mancha ha mantenido una reunión en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural con el nuevo viceconsejero de Política Agraria Comunitaria, José Manuel Martín Aparicio.

En el encuentro han participado el secretario general de UPA CLM, Julián Morcillo, y la secretaria de Organización, Elisa Fernández, junto a la secretaria general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Elena Pérez Payo.

Preocupación por los recortes de la PAC

Uno de los principales asuntos tratados ha sido la Política Agraria Comunitaria (PAC) y la nueva propuesta del Marco Financiero de la Unión Europea, que plantea importantes recortes y ha generado el rechazo del sector agrario.

Desde UPA han insistido en la necesidad de mantener la unidad para defender los intereses de agricultores y ganaderos, especialmente los de explotaciones familiares, ante lo que consideran un “ataque” a su sostenibilidad.

Retos del sector agrario

Durante la reunión también se han abordado otros aspectos técnicos que afectan al día a día del campo, con el objetivo de trabajar conjuntamente en soluciones para los próximos meses.

Los representantes agrarios han trasladado su preocupación por los desafíos que afronta el sector, desde la rentabilidad de las explotaciones hasta la adaptación a las nuevas políticas europeas.

Valoración del nuevo viceconsejero

UPA ha valorado positivamente el perfil de José Manuel Martín Aparicio, destacando su experiencia y vinculación con el sector agrario, así como su conocimiento de la administración pública.

La organización considera que este bagaje puede resultar clave para afrontar los retos actuales y mejorar la interlocución con el sector en un contexto marcado por la incertidumbre económica.