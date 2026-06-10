Tarancón se suma a la Semana de la Ópera del Teatro Real con la retransmisión de la ópera ‘Romeo y Julieta’, de Charles Gounod, desde el Mercado de las Artes Luisa Sigea, el próximo 13 de junio a las 19,30 horas. En riguroso directo, y de forma gratuita, se podrá ver en la localidad esta ópera basada en el inmortal drama de William Shakespeare.

Se trata de una de las producciones más importantes de los últimos tiempos, con decorados espectaculares, imágenes impactantes y un opulento vestuario, en la que conviven la belleza, el exceso y la poesía, en una recreación escénica de gran teatralidad concebida por Thomas Jolly, director de escena responsable, entre otras creaciones, de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos celebrados en París en 2024. La función del 13 de junio estará protagonizada por dos de los artistas más destacados de la lírica actual: la soprano estadounidense Nadine Sierra, interpretando a Julieta, y el tenor mexicano Javier Camarena, dando vida a Romero. Ambos, junto con un elenco de grandes voces -Roberto Tagliavini, Carles Pachon, Héloïse Mas y Sonia Ganassi, entre otros-, cantarán bajo la dirección musical de Carlo Rizzi, al frente también del Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real.

“El objetivo es acercar la ópera a nuestros vecinos y vecinas, y a todas las personas que lo deseen, a través de la pantalla del Mercado de las Artes Luisa Sigea y gracias a esta oportunidad anual en la que el Teatro Real abre sus puertas para compartir al unísono las emociones de la ópera”, apunta el concejal de Cultura, Turismo y Nuevas Tecnologías, Raúl Añover, que destaca que Tarancón será uno de los más de 200 puntos de toda España que se sumen a esta iniciativa. La retransmisión cuenta con el patrocinio cultural de Telefónica, Endesa, Loterías y Apuestas del Estado y Fundación Mutua Madrileña.

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Los encuentros entre Romeo y Julieta son el centro de la ópera, mucho más que el texto teatral, y nos hacen disfrutar de inolvidables dúos de amor que reflejan el talento refinado del compositor. Su partitura transmite el deseo, la juventud y la frescura de los amantes, añadiendo una escena nupcial -no presente en el original- para dar más fuerza operística a la obra.

El amor de Romeo y Julieta surge en medio de la peste que asola Verona. La propuesta de Thomas Jolly pone el acento en la importancia que tiene la muerte en la trama de la obra, anticipando el trágico final que todos conocemos.

En las últimas ediciones, la iniciativa ha llegado a más de 200 puntos de emisión por toda España, congregando una audiencia de más de 50.000 espectadores, que han compartido al unísono las emociones de la ópera.