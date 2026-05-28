La Subdelegación del Gobierno forma a las FFCCSE de Cuenca en el nuevo sistema VioGén2 para mejorar la atención a víctimas de violencia de género

Formación especializada en VioGén2

La Subdelegación del Gobierno en Cuenca ha organizado una jornada formativa sobre el sistema VioGén2 dirigida a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE), con el objetivo de actualizar conocimientos y mejorar la respuesta policial ante casos de violencia de género. La sesión ha estado compuesta por tres ponencias impartidas por profesionales de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

Refuerzo de la atención a víctimas

La subdelegada del Gobierno, M.ª Luz Fernández, ha inaugurado la jornada destacando la importancia de “actualizar y mejorar la capacidad de respuesta de los especialistas policiales en la atención a mujeres y menores víctimas de violencia machista”. Fernández ha subrayado que esta formación permite “reforzar las habilidades de los profesionales que trabajan con las víctimas y sus hijos e hijas”.

Un sistema en constante actualización

Durante la sesión se han abordado contenidos clave como el sistema VioGén-2, el Protocolo Cero, el Protocolo 2025, las valoraciones del riesgo y las nuevas funcionalidades del sistema dirigidas a las FFCCSE. Las ponencias han corrido a cargo de especialistas de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Participación de Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local

La jornada ha reunido a un total de 51 agentes pertenecientes a Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales de distintos municipios de la provincia, como Cuenca, Iniesta, Motilla del Palancar, Las Pedroñeras, Quintanar del Rey y Tarancón.

Clausura institucional en la Comandancia

La actividad ha tenido lugar en las instalaciones de la Comandancia de la Guardia Civil y ha sido inaugurada por la subdelegada del Gobierno junto a los jefes provinciales de Policía Nacional y Guardia Civil. La clausura ha corrido a cargo de la responsable de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Cuenca.