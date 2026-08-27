El Ayuntamiento aprueba la gratuidad de 2 a 3 años en las escuelas infantiles y nuevas inversiones en la ciudad

El Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Cuenca ha sacado adelante dos de los principales asuntos incluidos en la sesión: la gratuidad de la atención educativa de 2 a 3 años en las escuelas infantiles municipales de Cañadillas y La Paz y una modificación presupuestaria de 1,35 millones de euros para financiar diferentes actuaciones en la ciudad.

En el primero de los asuntos, la propuesta ha salido adelante con 12 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones. La gratuidad se aplicará durante el curso 2026-2027 y afectará a la atención educativa básica de los menores de 2 a 3 años. El comedor queda fuera de esta medida y mantendrá precios diferentes en función de la renta de las familias.

Durante el debate, los grupos de la oposición plantearon distintas fórmulas para ampliar el alcance de la gratuidad, tanto a otras edades como a las familias que llevan a sus hijos a centros privados.

El segundo de los acuerdos supone movilizar 1,35 millones de euros del remanente de Tesorería. La modificación presupuestaria, aprobada con la abstención del Partido Popular, permitirá destinar recursos a inversiones y a partidas de gasto corriente correspondientes a ejercicios ya cerrados.

Entre las actuaciones previstas se encuentran 200.000 euros para terminar el acondicionamiento de la calle Trashumancia, en Tiradores Altos. Esta cantidad se añade a los 468.000 euros invertidos mediante dos Planes de Obras y Servicios de la Diputación con colaboración municipal.

También se reservan 493.000 euros para la aportación municipal a la mejora de los complejos deportivos Luis Ocaña y Tiradores. El proyecto se financiará a partes iguales entre el Ayuntamiento y la Diputación, elevando la inversión conjunta a cerca de un millón de euros.