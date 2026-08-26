Morante no toreará una segunda vez en Cuenca

Juan Ortega será el encargado de sustituir a Morante de la Puebla este miércoles, 26 de agosto, en la cuarta corrida de toros de la Feria de San Julián de Cuenca, después de que el diestro de La Puebla haya presentado parte médico tras resentirse de la cogida sufrida el pasado sábado en Málaga y no pueda afrontar el segundo de los compromisos que tenía contratados en el ciclo conquense.

La sustitución supone el regreso inmediato a Cuenca de uno de los grandes triunfadores de la feria. Ortega hizo el paseíllo el pasado lunes precisamente junto a Morante de la Puebla y Alejandro Talavante y firmó una actuación de enorme dimensión artística, cortando tres orejas y saliendo a hombros tras cuajar sus dos toros de Román Sorando.

Especialmente importante resultó su faena al sexto, un ejemplar premiado con la vuelta al ruedo, ante el que dejó algunos de los pasajes de mayor categoría de lo que va de San Julián.

Hoy, hará el paseíllo al lado de Manzanares y Borja Jiménez frente a un encierro de Domingo Hernández.