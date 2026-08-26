Un hombre fallece en un accidente de tráfico en Horcajo de Santiago

El conductor de un turismo ha fallecido este miércoles tras sufrir una salida de vía en el término municipal de Horcajo de Santiago (Cuenca).

Según el servicio de emergencia 112 de Castilla-La Mancha a Onda Cero Cuenca, el suceso se ha producido a las 7.24 horas en el kilómetro 16 de la carretera CM-200. Como consecuencia del accidente, el conductor ha quedado atrapado en el interior del vehículo y los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar no han podido hacer nada por salvar su vida.

Hasta el punto del siniestro se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, un médico de Urgencias, una UVI y una ambulancia, además de los bomberos de Tarancón, que han intervenido para rescatar el cuerpo del interior del automóvil.

Por el momento no han trascendido más datos sobre la identidad o la edad de la persona fallecida.