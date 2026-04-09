La Oficina Turística del AVE de Cuenca atiende a 901 visitantes en Semana Santa, un 32% internacionales

Afluencia de visitantes en Semana Santa

Un total de 901 personas han pasado esta Semana Santa por la Oficina Turística del AVE de Cuenca, superando ligeramente las cifras del pasado año, cuando se registraron 895 visitantes. Del total, el 32% han sido turistas internacionales, con 290 personas procedentes de países como Estados Unidos, Colombia, México o Japón.

Balance positivo marcado por la climatología

La diputada de Turismo, Mayte Megía, ha valorado positivamente estos datos y ha destacado que, tras tres años, la meteorología ha permitido disfrutar plenamente de la Semana Santa en la provincia. Esta circunstancia ha favorecido que uno de los principales reclamos turísticos de Cuenca haya lucido en todo su esplendor, reforzando su posición como destino de interior.

Crecimiento sostenido del turismo

Durante los tres primeros meses del año, la oficina ha atendido a 3.256 turistas, lo que supone un incremento del 6% respecto al mismo periodo del año anterior. Según Megía, estos datos evidencian una tendencia positiva y reflejan los buenos resultados de la colaboración entre la Diputación de Cuenca y la Agrupación de Hostelería, orientada a mejorar la promoción y visibilidad de la provincia.

Récord en turismo rural

La diputada también ha subrayado otros indicadores que confirman el buen momento del sector turístico, como el récord histórico alcanzado en 2025 por el turismo rural, con 208.012 pernoctaciones. Un dato que atribuye tanto al compromiso institucional como al esfuerzo y capacidad de adaptación de los empresarios conquenses.