Mohamed Moussa Koita refuerza la defensa de la UB Conquense hasta 2028

La Unión Balompédica Conquense continúa dando forma a su plantilla de cara a la temporada 2026/27 con la incorporación del defensa central Mohamed Moussa Koita.

Koita llega a Cuenca con solo 19 años, pero con una trayectoria poco habitual para un jugador de su edad. Internacional con las categorías inferiores de Mali, el nuevo central de la Balompédica ha desarrollado parte de su carrera entre África y Europa, con experiencia en la Primera División de Túnez y en la Primera División de Albania.

El club incorpora así a un defensa joven, con proyección internacional y margen de crecimiento, pero que ya ha competido en contextos profesionales exigentes. Su perfil responde a la apuesta del Conquense por jugadores con recorrido de futuro, sin renunciar a un rendimiento inmediato dentro del nuevo proyecto deportivo.

Con 1,88 metros de altura, Mohamed Moussa Koita destaca por su poderío físico, fortaleza en los duelos, velocidad para corregir al espacio y contundencia defensiva. También sobresale por su capacidad en el juego aéreo, una cualidad especialmente valiosa para reforzar el eje de la zaga blanquinegra.

A estas condiciones se suma una personalidad competitiva que, según destaca el club, le ha permitido avanzar con firmeza en su desarrollo pese a su juventud. Su llegada supone un nuevo movimiento estratégico para fortalecer la defensa y aumentar la competencia interna en la plantilla.

Tras completar todos los trámites necesarios para su incorporación al fútbol español, Koita estará disponible desde el inicio de la pretemporada. Allí comenzará a trabajar junto a sus nuevos compañeros bajo las órdenes del cuerpo técnico, con el objetivo de adaptarse cuanto antes al equipo y afrontar los retos de la próxima campaña.

Con este fichaje, la UB Conquense suma músculo, juventud y proyección internacional para una temporada 2026/27 en la que el club sigue perfilando una plantilla ambiciosa en La Fuensanta.