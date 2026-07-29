Luz verde a las ayudas para Huete tras la declaración de zona afectada por el incendio

El Gobierno ha declarado oficialmente el incendio forestal registrado en Huete el pasado 9 de junio como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, dentro del acuerdo aprobado este martes por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio del Interior. La medida incluye un total de 211 episodios catastróficos ocurridos entre el 31 de marzo y el 27 de julio en catorce comunidades autónomas, la mayoría de ellos incendios forestales.

En el listado oficial figura expresamente el incendio forestal de Huete, declarado el 9 de junio, lo que permite activar el régimen de ayudas contemplado en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.

La declaración abre la posibilidad de que los afectados puedan solicitar las ayudas gestionadas por el Ministerio del Interior, destinadas a paliar los daños ocasionados por la emergencia. Entre ellas se incluyen compensaciones por daños personales, daños materiales en viviendas y enseres, ayudas para establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, subvenciones para quienes hayan realizado prestaciones personales o aportado bienes durante la emergencia, así como ayudas para sufragar los gastos asumidos por las corporaciones locales.

Además, el acuerdo contempla la posibilidad de aprobar exenciones de tasas relacionadas con la expedición del DNI o con trámites de la Jefatura Central de Tráfico, como duplicados de permisos o bajas de vehículos siniestrados.

La declaración también permite que otros departamentos del Gobierno puedan poner en marcha medidas adicionales, entre ellas beneficios fiscales, ayudas para la reparación de infraestructuras municipales, bonificaciones en materia laboral y de Seguridad Social o actuaciones urgentes para restaurar infraestructuras públicas dañadas.

Con esta decisión, el Ejecutivo reconoce oficialmente los daños ocasionados por el incendio que afectó a Huete y facilita el acceso de vecinos, empresas y administraciones a las distintas líneas de apoyo previstas tras una emergencia de protección civil.