La Junta invierte 2,6 millones en mejorar 16 kilómetros de la CM-2105 entre Villalba de la Sierra y Huélamo

El Gobierno de Castilla-La Mancha está ejecutando una inversión de 2,6 millones de euros para mejorar 16 kilómetros de la carretera CM-2105 entre Villalba de la Sierra y Huélamo. Los trabajos comenzaron el pasado 29 de julio y se concentran en los tramos que presentaban mayores problemas de fisuración.

La vía constituye uno de los principales accesos desde Cuenca capital hacia la Sierra Norte y soporta buena parte del tráfico turístico de la comarca. Según los datos facilitados por la Junta, por esta carretera circulan cada día más de 2.200 vehículos, de los que alrededor del 7 % son pesados.

El director general de Carreteras, David Merino, ha señalado que la actuación busca mejorar la seguridad vial y las comunicaciones de los municipios de la Serranía, además de reforzar la accesibilidad de una zona especialmente afectada por la despoblación y con un importante peso del turismo.

La Junta cifra en más de 18 millones de euros la inversión realizada durante la actual legislatura en la mejora de 57 kilómetros de carreteras de la provincia de Cuenca. La intervención en la CM-2105 forma parte de ese programa de conservación y modernización de la red viaria autonómica.