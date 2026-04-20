Invierte en Cuenca impulsa Casas de Fernando Alonso como destino estratégico para nuevas empresas

Impulso a la inversión local

La iniciativa Invierte en Cuenca continúa su recorrido por la provincia con una visita a Casas de Fernando Alonso, con el objetivo de posicionar este municipio como un enclave atractivo para la implantación de empresas. El técnico de la Oficina de Atención al Inversor, Julián Sorando, se reunió con representantes municipales para conocer de primera mano sus fortalezas y estudiar vías de colaboración.

Durante el encuentro, ambas partes mostraron su disposición a trabajar conjuntamente para favorecer la actividad empresarial. En este sentido, la organización empresarial se compromete a asesorar a emprendedores locales, mientras que el Ayuntamiento plantea facilitar la llegada de nuevos negocios al municipio.

Un enclave logístico clave

Uno de los principales atractivos de Casas de Fernando Alonso es su ubicación estratégica. El municipio se sitúa en un nudo de comunicaciones que conecta importantes corredores como Madrid-Valencia y Cataluña-Andalucía, lo que lo convierte en un punto idóneo para proyectos logísticos y empresariales.

Economía vinculada al vino y al turismo

La economía local está estrechamente ligada al sector vitivinícola, con empresas como Vinos Molina y la Cooperativa Purísima Concepción, que además impulsan el enoturismo.

A esto se suma el potencial turístico del municipio, que cuenta con un patrimonio etnográfico singular, como las rutas de los cubos de piedra, construcciones tradicionales que forman parte de su identidad cultural y paisajística.

Retos y oportunidades en vivienda

Otro de los aspectos abordados fue la necesidad de ampliar la oferta de vivienda, especialmente en régimen de alquiler accesible. En este sentido, se planteó trabajar en proyectos que dinamicen el mercado inmobiliario local, facilitando así la llegada de nuevos residentes vinculados a futuras inversiones.

Invierte en Cuenca es un proyecto de CEOE CEPYME Cuenca que busca atraer tanto pequeñas empresas como grandes inversores a la provincia, con el respaldo de la Diputación Provincial y la colaboración de entidades como Globalcaja y Auracar.