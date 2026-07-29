El Hospital Universitario de Cuenca cumple su primer año con récord de profesionales y nuevos servicios asistenciales

El Hospital Universitario de Cuenca ha cumplido un año desde que, el 29 de julio de 2025, recibió a sus primeros pacientes para la realización de pruebas diagnósticas. La delegada de la Junta en Cuenca, Marian López, ha destacado que la puesta en marcha del centro supuso mucho más que el traslado desde el Virgen de la Luz, al incorporar nuevas tecnologías, ampliar la cartera de servicios y reforzar la plantilla del Área Sanitaria, que cuenta actualmente con alrededor de 3.280 profesionales.

Uno de los principales avances durante estos meses ha sido la apertura del servicio público de Oncología Radioterápica. Desde su puesta en funcionamiento el pasado mes de marzo, ha atendido a 113 pacientes y ha realizado cerca de 800 sesiones, con una actividad actual de unas veinte sesiones diarias. A esta prestación se suman otras de nueva implantación, como Medicina Nuclear, Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, Urodinamia, Radiofísica y Protección Radiológica.

El gerente del Área Integrada de Cuenca, José Antonio Ballesteros, ha detallado que el hospital ha realizado más de 4.600 intervenciones quirúrgicas, un millar de ellas urgentes, y ha atendido a más de 190.000 personas en consultas externas. Asimismo, ha registrado 9.000 ingresos y alrededor de 54.000 estancias, con una media superior al 80 por ciento de pacientes hospitalizados en habitaciones individuales.

La actividad diagnóstica también ha alcanzado cifras relevantes, con 8.500 resonancias magnéticas, más de 9.500 TAC y más de 4.000 técnicas de Medicina Nuclear. El centro ha atraído además a 2.140 pacientes procedentes de otras áreas sanitarias, que han generado 8.571 actos clínicos, mientras que unas 200 personas han optado por cambiar su hospital de referencia al de Cuenca.

Durante sus primeros meses de funcionamiento completo, el Hospital Universitario ha registrado también más de 500 nacimientos. La dirección del centro trabaja ahora en la consolidación y ampliación de su cartera asistencial, con la incorporación de nuevas tecnologías y especialidades. Entre los principales proyectos de futuro se encuentra la creación de una Unidad de Neurocirugía, concebida para convertirse en un servicio de referencia regional.