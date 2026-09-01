La Guardia Civil detiene a una persona por tráfico de drogas en la A-3

La Guardia Civil en el marco del Plan de Respuesta Policial a la Venta de Drogas, ha detenido a un varón de 43 años como presunto autor de un delito contra la Salud Pública, en su modalidad de Tráfico de Drogas.

Los hechos tuvieron lugar cuando componentes pertenecientes a la Compañía de Tarancón, realizaban labores de seguridad ciudadana y prevención de la delincuencia en la autovía A-3, sentido Valencia.

A la altura del kilómetro 99 de la A-3, los agentes observaron un turismo que realizaba reiterados cambios de carril de forma injustificada al advertir la presencia del vehículo oficial; por lo que procedieron a darle el alto.

Durante la maniobra de detención del vehículo, los agentes observaron como el conductor realizaba un movimiento hacia el lado del acompañante y, posteriormente, arrojaba una bolsa de color blanco por la ventanilla delantera derecha.

Los agentes realizaron una búsqueda en la zona, localizando la bolsa a escasos metros del vehículo. En su interior se encontraron dos bolsas precintadas que contenían una sustancia en forma de piedra, con un peso aproximado de 43 gramos, presumiblemente cocaína y dos piezas de color marrón con un peso aproximado de 198 gramos presumiblemente hachís.

Ante los hechos, los agentes procedieron a la detención del conductor de 43 años de edad, como presunto autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas.

El detenido junto con las sustancias intervenidas y las correspondientes diligencias, han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de Tarancón (Cuenca).

La actuación se enmarca dentro de las labores que desarrolla la Guardia Civil para prevenir y perseguir el tráfico y la distribución de sustancias estupefacientes, dentro del Plan de Respuesta Policial a la Venta de Drogas.