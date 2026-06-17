El Gobierno de Castilla-La Mancha sigue ampliando servicios y mejorando la accesibilidad en el CEDT de Tarancón, en Cuenca

La ampliación del horario del servicio de Radiodiagnóstico en el Centro de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento (CEDT) de Tarancón, en Cuenca, el incremento de los puntos de extracción sanguínea periférica en la Zona Básica de Salud y la recuperación y puesta en marcha de nuevas especialidades hospitalarias son algunas de las acciones llevadas a cabo desde hace meses por la Gerencia del Área Integrada de Cuenca, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), para la reactivación de la actividad en el centro y la mejora de la accesibilidad a las consultas médicas.

Así se ha puesto de manifiesto durante la celebración del Consejo de Salud de Tarancón en el que además de los representantes municipales de las localidades de la Zona Básica de Salud, incluido el alcalde de Tarancón, José Manuel López Carrizo, participaron el gerente del Área Integrada de Cuenca, José Antonio Ballesteros, la subdirectora médica, Gema Fernández; el subdirector de Enfermería, Antonio Gálvez; el coordinador médico del Centro de Salud de Tarancón, Antonio Cuerda y el responsable de Enfermería, Francisco Javier Martínez.

Pruebas de radiodiagnóstico hasta la media noche

Durante la reunión los representantes de la Gerencia anunciaron que a partir del 15 de junio el horario del Servicio de Radiodiagnóstico se ha ampliado y pasa a prestarse de 8:00 a 00:00 horas, una medida cuyo objetivo es incrementar la capacidad diagnóstica en el centro y mejorar la accesibilidad de los pacientes a este tipo de pruebas.

Asimismo, se puso de manifiesto el importante crecimiento experimentado por el Centro de Especialidades de Tarancón que, actualmente, cuenta con 22 especialidades hospitalarias, la cifra más elevada desde su apertura en 2007.

La actividad asistencial también continúa creciendo en el CEDT taranconero y durante el primer cuatrimestre de 2026 se han realizado 4.464 consultas con los especialistas hospitalarios que se desplazan al centro sanitario, un 12,7 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.

Por otro lado, se ha informado que desde el pasado 1 de junio se ha incrementado en 26 el número de puntos extracción periférica sanguínea en el área sanitaria de Cuenca, llegando a un total de 101 en la actualidad, lo que permite que todos los municipios con más de 145 habitantes ya sean beneficiarios de esta nueva prestación.

A este respecto, en la Zona Básica de Salud de Tarancón se han incorporado siete nuevos puntos de extracción sanguínea y de muestras, concretamente en los Consultorios Locales de El Acebrón, Villarrubio, Almendros, Torrubia del Campo, Leganiel, Belinchón y Zarza de Tajo, con el objetivo de acercar la asistencia sanitaria a la población y evitar desplazamientos innecesarios.

Asimismo, recordar que desde el pasado mes de marzo de 2026 ya se realizan extracciones de sangre y toma de muestras todos los días de la semana en el Centro de Salud de Tarancón.

Los responsables sanitarios destacaron, por último, la mejora progresiva de la accesibilidad a las consultas médicas, con 11 de las 20 agendas con el médico de Familia que no presentan demoras; otras 7 con menos de tres días; y 2 con demoras de 5 días; mientras que las agendas de Pediatría presentan demora cero o un día.