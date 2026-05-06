Globalcaja gana 121 millones y refuerza su liderazgo en Castilla-La Mancha con 1.150 millones de capitalización

Resultados históricos en un año complejo

Globalcaja ha presentado unos resultados “muy positivos” en su Asamblea General 2025, marcada por un entorno internacional incierto. La entidad ha alcanzado 121 millones de euros de beneficio y ha reforzado su posición financiera hasta los 1.150 millones de capitalización, situándose como referente en la región.

Crecimiento sólido y confianza de los clientes

La entidad ha registrado un volumen de negocio de 15.000 millones de euros y un balance de 10.300 millones, con un crecimiento del 8%. Los recursos de clientes han aumentado un 10%, hasta casi 10.000 millones, reflejando la confianza en el modelo cooperativo.

Más de 26.000 operaciones y apoyo a familias y empresas

Globalcaja ha formalizado más de 26.000 operaciones de crédito, incluyendo 3.200 hipotecas. El crédito se reparte al 50% entre particulares y empresas, con especial peso de los préstamos al consumo y la financiación de proyectos empresariales.

Solvencia, prudencia y liquidez reforzada

La entidad destaca una morosidad contenida y una cobertura del 160%, muy por encima de la media del sector. Además, cuenta con más de 3.000 millones de euros en liquidez, lo que garantiza capacidad para financiar nuevos proyectos.

Compromiso con el territorio y la inclusión financiera

Globalcaja mantiene más de 300 oficinas, muchas en pequeños municipios donde es la única entidad financiera. Además, destina el 17,5% de sus beneficios a iniciativas culturales, educativas, deportivas y agroalimentarias, con impacto en más de 380.000 personas.

Innovación sin perder la cercanía

La entidad apuesta por la inteligencia artificial y la modernización tecnológica, pero mantiene su estrategia de banca cercana, con expansión de oficinas y atención personalizada.

Un modelo con vocación de futuro

La dirección de Globalcaja asegura afrontar el futuro con “fortaleza, prudencia y vocación de servicio”, manteniendo su papel como motor económico y social de Castilla-La Mancha.