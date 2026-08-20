La Feria de Artesanía de Cuenca crece hasta los 84 expositores

La Feria de Artesanía de Cuenca celebrará su 39ª edición del 27 al 30 de agosto con 84 expositores, frente a los 68 del pasado año. La organización ha recibido 97 solicitudes, una demanda que ha llevado a reabrir por completo el pabellón 3 y ampliar el espacio destinado a la muestra.

La Diputación incrementa además su inversión hasta los 67.000 euros, 12.000 más que en la edición anterior. El objetivo será mejorar los datos de 2025, cuando la feria superó los 20.000 visitantes y los 110.000 euros en ventas. Según se explicó durante la presentación, la asistencia ha ido creciendo en los últimos años tras el descenso provocado por la pandemia.

Entre los participantes habrá 28 procedentes de Castilla-La Mancha, además de artesanos llegados de distintos puntos de España y un expositor de Francia. La oferta incluirá cerámica, alfarería, textil, joyería, madera, cuero, vidrio, cosmética o cuchillería, entre otras disciplinas. La edición incorpora varias novedades, como un estand propio de la Diputación, música en directo con el grupo conquense Ajito Arriero y cambios en el Concurso de Obra Artesana, que eleva sus premios hasta los 1.500 euros. Las piezas que obtengan el segundo y tercer premio se sortearán entre quienes realicen compras superiores a 40 euros.

El programa volverá a combinar talleres participativos y demostraciones, además de show cookings, teatro de títeres y actividades familiares. Entre los protagonistas estará Claudia Moreno, artesana de Mota del Cuervo con más de 70 años de experiencia en la alfarería, que realizará una demostración el sábado.

La entrada al recinto y la participación en las actividades serán gratuitas, aunque estas últimas requerirán inscripción previa. La feria abrirá el jueves de 12:00 a 14:00 y de 17:30 a 22, mientras que viernes, sábado y domingo lo hará de 10:30 a 14 y de 17:30 a 22.